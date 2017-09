<span style='text-decoration: underline;'>Mouvements sociaux</span>:<br><span style='color:red;'>Les communaux en grève de trois jours</span>

Les travailleurs du secteur des communes ont décidé de reprendre leur mouvement de protestation, en organisant une série de grèves de trois jours chaque fin de mois.

Ainsi, les communaux, affiliés au Syndicat national autonome des personnels de l’administration nationale (SNAPAP), ont observé depuis hier, une grève de trois jours. Il s’agit en l’occurrence d’une grève nationale cyclique, décidée à l’issue de son dernier Conseil national tenu le 28 février dernier. «Face à la non-prise en charge de ses revendications, la Fédération nationale du secteur des communes (FNSC), ne compte pas lâcher du lest», indique le syndicat qui prévoit de passer à une nouvelle fois pour nous faire entendre et pousser le département de tutelle à répondre favorablement à leurs revendications. Le syndicat précise que ce débrayage sera ponctué par un rassemblement qui aura lieu le 27 du mois en cours, devant le siège de la wilaya de Bouira. Le syndicat dénonce également la fermeture des portes de dialogue par le ministère de tutelle.

A rappeler, que c’est le premier mouvement auquel ont eu recours les communaux a eu lieu les 13, 14 et 15 du mois de mars dernier. Dans leur plateforme de revendications, les communaux exigent «l’abrogation de l’article 87 bis; le maintien de la retraite proportionnelle et sans conditions d’âge; la révision du code de travail; la révision du statut particulier; la révision du statut général de la Fonction publique; l’intégration des travailleurs contractuels du secteur de l’Education ; la réintégration des syndicalistes arbitrairement licenciés; la révision du régime indemnitaire et des allocations familiales; l’augmentation de l’indemnité de la femme au foyer; l’augmentation des salaires; le respect des libertés syndicales etc.». Les communaux revendiquent également, la révision des primes en vue d’une augmentation à 20 000 DA de l’allocation familiale et de l’indemnité de la femme au foyer à 8 000 DA, ainsi que l’application de l’indemnité des agents de l’état civil à compter du 1er janvier 2008.

Alger: Noreddine Oumessaoud