<span style='text-decoration: underline;'>Un phénomène qui a dénaturé les baies d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Les constructions illicites ont englouti les plages</span>

Plusieurs décisions de démolition et de démolition ont été enregistrées ces derniers jours. En Algérie, la loi 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme est le premier texte ayant défini en « dispositions particulières à certaines parties du territoire » l’espace littoral.

Les dispositions de ce texte s’appliquent à toutes les îles, îlots ainsi qu’une bande de terre d’une largeur minimale de 800 mètres longeant la mer et incluant l’intégralité des zones humides et leurs rivages sur 300 mètres de largueur dès qu’une partie de ces zones est en littoral tel que défini.

Mais de nos jours, l’anarchie a pris le dessus et c’est des grandes habitations qui s’y sont installées. En effet, certains citoyens s’approprient ainsi des terrains et sans aucune autorisation, érigent des constructions de fortune, mettant parfois leur vie et celle des autres citoyens en danger avec de telles constructions. Ces derniers temps, c’est surtout au niveau de la corniche oranaise que cela soit à l’ouest ou à l’est de la wilaya que ce phénomène s’est installé.

Plusieurs baies ont ainsi été dénaturées suite à ces constructions anarchiques où le béton a bouffé de très belles baies qui faisaient, voilà quelques années, la fierté des oranais. Au niveau de plusieurs baies dont la plage de coralés, le béton jouxte la plage et le sable a quasiment disparu. Mais avec le temps, d’énormes bâtisses y ont vu le jour. Au niveau de certains endroits, certaines de ces demeures ont été démolies partiellement, ce qui fait que ce qui restait de ces habitations est squatté par les jeunes durant la saison estivale. Toutefois, il importe de souligner que ces carcasses qui longent cette plage sont un danger permanent pour les familles et à tout moment. Certains pans de mur non démolis peuvent s’effondrer et causer des dégâts impressionnants surtout en période estivale.

Cette baie n’est pas la seule à avoir subi cette agression des constructions illicites, au niveau de cap Falcon à hauteur du phare, plusieurs constructions érigées dernièrement ont été démolies. Un phénomène qui a certes pris de l’ampleur durant la décennie noire mais le voilà qui persiste jusqu’à aujourd’hui avec ces bidonvilles qui se sont érigés au niveau du littoral, dénaturant ainsi le visage de ces localités. Notons également à ce sujet que l’ironie du sort veut que ce soit la zone d’extension touristique, ZET, englobant le village de Cap Falcon, la localité de la Madrague qui est la plus touchée par la bidonvilisation, et, ce ,avec l’installation de plusieurs regroupements de masures hideuses qui enlaidissent les paysages.

F.Abdelkrim