<span style='text-decoration: underline;'>C.R.Témouchent | les places vont couter chères</span>:<br><span style='color:red;'>Les contours de l’équipe se dessinent</span>

Après l’opération appelée communément « essai « en date du 23 juillet et qui a durée deux jours a attirée plus de 100 joueurs qui sont venus tentés leur chance pour s’offrir une place au sein de cet échiquier du chabab de Témouchent qui malheureusement aura été un tir à blanc puisque aucun n’a été retenu car tous d’un niveau qui ne peut prétendre à jouer au sein du CRT .

Le coach Blidi Touati , aidé par Mohamed Zénagui désigné comme adjoint qui sera « éjecté « au deuxième jour de cet opération par le président Amine cheikh , le manager Mezouar Arafat et l’entraineur des gardiens qui n’est autre que le vieux briscard Abdeslem Banabdellah qui ont eu à superviser cette « loterie « n’ont pas pu mettre la main sur l’oiseau rare . C’est dire donc que le retour d’anciens joueurs du chabab de la saison écoulée et d’autres qui ont rejoint le club après l’avoir quitté ont repris le chemin des entrainements le 25 juillet de manière officielle et à ce titre on peut citer les Rachedi , Bénamar , Bénamar Abdelatif , Benmoulay , Belbachir , oussad ( ASMO ) etc… tout comme la majorité de l’effectif de la saison 16/17 avec ses deux équipes . Ces deux équipes sont celle qui a commencé le championna t et la seconde celle qui a pris le relais après les problèmes d’argent réclamés par les joueurs à cette époque et qui a précipité leur départ pour etre suppléé par les U-18 et U-19 et d’autres catégories de jeunes du chabab . Malgré cela l’entraineur Blidi a encorer du pain sur la planche avec une pléthore de joueurs d’anciens , nouveaux et recrues annoncées pour faire un tri définitif afin de garder l’effectif des 30 joueurs ou peut etre moins qui auront à défendre les couleurs « rouge et blanc « du CRT au titre de cette saison 2017/2018 avec toutes ses ambitions affichées par le président et dont le seul objectif n’est autre que l’accession . En attendant , le groupe sous la coupe des entraineurs continuent à travailler d’arrache-pied pour essayer d’arracher une place parmi le nombre qui sera retenu avec des places qui vont couter très chères et c’est le mot car elles vont couter chères sur tous les plans avec ce qui a été annoncé par le nouveau président qui tient à réunir toutes les conditions pour la réussite de cette entreprise . Une entreprise à laquelle devra etre complétée la conjugaison de tous les efforts des nouveaux dirigeants et supporters qui croient dur comme fer au reve promis .

Sabri Nadjib