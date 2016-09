<span style='text-decoration: underline;'>Le rôle de la démocratie et lutte contre le terrorisme</span> :<br><span style='color:red;'>Les convictions de l’Algérie</span>

Il s’agit de faire admettre aux grands de ce monde que le plus important n’est pas seulement d’engager les opérations armées, mais de couper tout lien entre les terroristes et les jeunes du monde entier. Ceci passe par «le renforcement en permanence de la démocratie participative et de ses leviers institutionnels, la promotion de la justice sociale et de l’égalité des chances» a insisté le ministre.

«Le rôle de la démocratie dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme» est l’intitulé d’un atelier organisé à l’initiative de l’Algérie. La rencontre se déroule à Alger au Palais des Nations sur deux jours et attire beaucoup de monde parmi les experts et les politiques du monde entier. Cet atelier vient conforter une initiative algérienne globale, dont l’organisation de rencontres portant sur l’expérience algérienne en matière de déradicalisation ainsi que sur le rôle d’Internet et des réseaux sociaux dans la lutte contre le cyber-terrorisme. Le concept de déradicalisation est au centre de l’action internationale de l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme intégriste.

Chef de fil de ce combat, le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a affirmé dans une allocution, sa conviction que «la démocratie est le meilleur rempart contre l’extrémisme violent et le terrorisme en ce qu’elle permet de révéler aux yeux de la population les dangers que celui-ci véhicule, de l’isoler, de le marginaliser et de le faire rejeter définitivement». Pour Messahel, «la démocratie, l’Etat de droit, le pluralisme politique et les libertés individuelles et collectives, la tolérance, le dialogue, le respect de l’autre et la coexistence dans la diversité sont des valeurs qui unissent nos peuples et nos pays et contribuent à asseoir la paix et la stabilité et à réaliser le progrès des sociétés et le bien-être des individus». Cette profession de foi met en évidence l’absence de tout complexe de l’Algérie sur la question de la démocratie. Mais le premier souci du ministre est ailleurs. Il s’agit de faire admettre aux grands de ce monde que le plus important n’est pas seulement d’engager les opérations armées, mais de couper tout lien entre les terroristes et les jeunes du monde entier. Ceci passe par «le renforcement en permanence de la démocratie participative et de ses leviers institutionnels, la promotion de la justice sociale et de l’égalité des chances», a insisté le ministre.

Les Etats-Unis étaient représentés à cet atelier par le secrétaire d’Etat adjoint américain pour la démocratie, les droits de l’homme et le travail, Tom Malinowski. L’officiel US n’a pas manqué de relever que son pays et l’Algérie «sont liés par un partenariat étroit touchant à divers domaines, y compris la lutte contre le terrorisme où notre coopération est très forte». Pour M. Malinowski, «aucun pays ne pourra à lui seul combattre le fléau du terrorisme sans l’aide d’autres pays partenaires».

De son côté, le représentant de l’Union africaine, Issaka Karba Abdou, a affirmé que l’expérience algérienne dans la lutte antiterroriste “est pionnière dans le monde”, appelant à s’y référer pour éradiquer ce phénomène. M. Issaka a indiqué, mercredi à Alger dans une allocution à l’ouverture des travaux de cette rencontre, que la tenue de cet atelier était le fruit de l’engagement de l’Algérie pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme, affirmant que “l’expérience algérienne dans la lutte antiterroriste et contre l’extrémisme violent est extraordinaire”.

L’Algérie abrite les travaux de l’atelier international sur “le rôle de la démocratie dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme”, qui se tiendra deux jours durant, avec la participation de nombreux pays et organismes dont les Etats-Unis, la France, l’Union africaine, l’Union européenne, les Nations Unies, l’Unité de coordination et de communication des pays du Sahel, le Centre africain de recherche et d’étude sur le terrorisme et le Centre canadien pour la prévention de l’extrémisme violent outre des universitaires et des experts algériens en sécurité. Les participants à cet atelier se pencheront sur de nombreuses questions portant essentiellement sur les valeurs de démocratie dans la lutte contre l’extrémisme violent, l’importance d’un Etat fort et souverain face au terrorisme, le rôle des citoyens dans la lutte contre ce phénomène, la liberté d’expression et l’information en cas de crises dans le cadre de la lutte antiterroriste.

Smaïl Daoudi