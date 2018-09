Perfides, sournois et dangereux, les Israéliens poussent encore une fois les cris de la femme effarouchée. Très vite les bourreaux de Tel Aviv qui massacrent chaque jour les Palestiniens se sont dits « inquiets de voir la Russie livrer des missiles S-300 à la Syrie ». Et dans leur sempiternelle ruse de victimisation, ils trouvent que c’est là une erreur de mettre de telles armes sophistiquées entre les mains de ceux qu’ils qualifient « d’irresponsables ».

La réalité des choses, c’est que c’est pour la première fois qu’Israël se retrouve face à des missiles anti-aériens aussi performants. Une nouvelle situation qui les poussera, comme l’a dit un expert, à réfléchir à deux fois avant de lancer une quelconque attaque contre l’espace syrien. La donne se retrouve ainsi totalement chamboulée et l’Etat sioniste doit faire avec de nouveaux paramètres qu’il n’avait pas mis dans ses probabilités.

Il faut dire que Moscou qui a choisi de ne pas opter pour l’escalade après la destruction de l’Iliouchine-20 de l’armée russe au-dessus de la Méditerranée par la défense antiaérienne syrienne et qui avait fait 15 morts russes, a néanmoins lancé un sérieux avertissement à Netanyahu et son cabinet, en le mettant cette fois directement en face des décisions de l’armée syrienne qui a aujourd’hui, les moyens de porter de sérieux dégâts à l’aviation israélienne.

Moscou qui s’est imposé en unique maître du jeu dans cette partie du monde, tient à le rappeler à tous les Etats du Moyen Orient. Face à l’absence et aux errements d’une administration Trump trop versatile et impulsive, Poutine impose sa vision et son calendrier au reste du monde y compris à Israël.

Les cartes sont clairement redistribuées et même les occidentaux penchent de plus en plus vers un règlement pacifique du conflit syrien et surtout, ils ont bien changé de ton face au président syrien qui n’est plus une partie du problème comme le claironnaient à tout bout de champ auparavant Paris, Berlin ou Londres, mais il est bien une partie de la solution. Rien désormais, ne peut se faire sans lui. Ainsi l’a voulu Poutine et ainsi se feront les choses. La dernière bataille d’Idleb, dont l’issue en faveur du régime syrien ne fait aucun doute, scellera à jamais la nouvelle donne dans cette région du monde et pourrait même signer le recul de l’influence américaine qui n’arrête plus de perdre du terrain face au rouleau compresseur russe.

Par Abdelmadjid Blidi