<span style='text-decoration: underline;'>Bonne nouvelle pour les finances du pays</span>:<br><span style='color:red;'>Les cours mondiaux du blé en baisse</span>

Pour l’Algérie cette perspective est de bon augure, sachant que le poste le plus lourd dans ses importations se trouve être celui des céréales. Grâce à cette tendance baissière qui devrait se confirmer dans les mois à venir, le gouvernement disposera d’une marge plus importante que prévu dans la confection de la loi des finances, dans son volet subvention.

Bonne nouvelle pour les finances du pays. Alors que les cours du pétrole se maintiennent au dessus de 50 dollars sur quatre jours consécutifs, les prix du blé poursuivaient leur baisse hier après-midi. La corrélation est d’autant plus intéressante pour l’équilibre du commerce extérieur du pays que cette tendance baissière a été entamée depuis plus d’une semaine.

La principale raison de cet état de fait, tient à la valeur de la monnaie européenne, caractérisée, ces derniers jours par une cotation à un niveau inédit face aux autres monnaies. En clair, «la tonne de blé reculait d’un euro sur l’échéance de septembre à 162,25 euros, comme sur celle de décembre à 168 euros, dans un volume d’échanges de plus de 16.300 lots», rapporte les agences de Trading, notant une certaine panique susceptible d’aggraver la chute des cours au grand bonheur du gouvernement algérien.

Il reste, disent les mêmes experts, que la dépréciation de la valeur du blé sur le marché international est la conséquence directe d’une financiarisation de l’économie mondiale, ce qui revient à dire que ce qu’on prend d’une main, on le reprend de l’autre. Il reste néanmoins, que pour les agriculteurs, la progression de l’euro n’est, en rien une bonne nouvelle, surtout lorsqu’à côté, les producteurs font face à une récolte exceptionnelle émanant de l’Europe de l’est, Russie compris.

«Les prix sont également sous pression des perspectives de rendement encore très important du côté du bassin de la mer noire (Russie, Ukraine, Kazakhstan)» assure-t-on de même source. Pour l’Algérie, cette perspective est de bon augure, sachant que le poste le plus lourd dans ses importations se trouve être celui des céréales. Grâce à cette tendance baissière qui devrait se confirmer dans les mois à venir, le gouvernement disposera d’une marge plus importante que prévu dans la confection de la loi des finances, dans son volet subvention.

Le seul point noir au tableau est en rapport avec les cours du maïs, orientés à la hausse, «progressant de 75 centimes sur novembre à 166,25 euros et sur janvier à 169,75 euros, dans un volume d’échanges de quelque 500 lots sur Euronext». Mais cette situation peut évoluer dans le bon sens pour l’Algérie, puisque France Agrimer a maintenu en fin de semaine dernière, ses prévisions de récoltes pour les maïs, à 79 % jugés comme bons à excellents, malgré le déficit hydrique.

Cette baisse globale des prix d’une denrée stratégique pour les Algériens est de nature à réduire quelque peu la pression sur le budget de l’Etat.

Alger: Smaïl Daoudi