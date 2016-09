<span style='text-decoration: underline;'>FUS RABAT-MO BÉJAIA</span> :<br><span style='color:red;'>Les Crabes en stage à Sidi Moussa avant la manche de Rabat</span>

Le MO Béjaia (Ligue 1 algérienne de football) effectuera un stage au centre technique national de Sidi Moussa (Alger) du 20 au 22 septembre en vue de la demi-finale (retour) de la Coupe de la Confédération africaine prévue le dimanche 25 septembre en déplacement face au FUS Rabat (Maroc).

«La fédération algérienne (FAF) a mis à notre disposition le centre de Sidi Moussa pour un stage de trois jours avant la seconde manche face au FUS Rabat», a indiqué l’entraîneur-adjoint du MOB Lakhdar Adjali à la radio nationale. Le match aller se jouera le dimanche 18 septembre au stade de l’unité maghrébine de Béjaia à 22h00. Les coéquipiers de Faouzi Yaya se déplaceront pour Rabat le 23 septembre, soit à deux jours du match retour. Pour sa première participation internationale de son histoire, le MOB a déjoué tous les pronostics, parvenant à atteindre le dernier carré de la Coupe de la Confédération, écartant sur son passage des formations plus aguerries à l’image des deux clubs tunisiens : le Club Africain et l’ES Tunis. L’autre demi-finale opposera la formation tunisienne de l’ES Sahel et l’équipe congolaise de TP Mazembe. Le match aller aura lieu le samedi 17 septembre à Sousse alors que la seconde manche se jouera le dimanche 25 septembre à Lubumbashi.