<span style='text-decoration: underline;'>MO Béjaia- FUS Rabat  (0-0) </span> :<br><span style='color:red;'>Les Crabes ratent le coche</span>

Le MO Béjaia a raté une belle opportunité de prendre option pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en concédant le match nul dimanche soir à domicile face aux Marocains du FUS Rabat (0-0), dans le cadre de la demi-finale (aller).

La première action du match est à mettre à l’actif du FUS Rabat : Benjelloun, d’une reprise de tête, ne trouve pas le cadre (8e).

Les Marocains, plus organisés et plus entreprenants en attaque durant le premier quart d’heure du match, ont donné des sueurs froides aux joueurs de l’entraineur Sendjak, et au public béjaoui, venu très nombreux à l’occasion de cette affiche.

Certainement tétanisés par l’enjeu de cette première demi-finale, les coéquipiers de Faouzi Rahal ont eu du mal à entrer dans le match. Il a fallu attendre la 29e minute de jeu pour assister à la première action des Crabes.

L’Algéro-tchadien Morgan Beterogal, sert Touati, qui centre de son côté sur Rahal, dont le tir a été stoppé par le portier du FUS Rabat El-Houasli .

Le dernier quart d’heure de la première période a enregistré le réveil du MOB, mais sans réel danger sur la cage du gardien de but marocain.

Au retour des vestiaires, MOB a tenté dès le début de la seconde période d’inquiéter la défense du FUS Rabat, bien menée par le longiligne Mehdi Khalis.

A la 73e minute de jeu, le portier du MOB Chamseddine Rahmani a sauvé son équipe, en s’interposant au tir de Benjelloun, qui s’est présenté seul, devant la passivité de la défense béjaouie.

Le coaching du coach des Crabes Nacer Sendjak, avec l’entrée en cours de jeu de Faouzi Yaya et Kamel Yesli, s’est avéré infrcuteuse puisque les deux éléments, à vocation offensive, n’ont pas réussi à booster un secteur offensif en mal d’inspiration lors de cette rencontre.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, l’expulsion du défenseur central Adel Lakhdari est venue compliquer davantage de la mission des Crabes, qui ont dû terminer la rencontre en infériorité numérique, ce qui ne leur a pas empêché de préserver le match nul, en attendant la décisive manche de Rabat prévue dimanche prochain.

Dans l’autre demi-finale, les Tunisiens de l’ES Sahel ont été tenus en échec samedi à domicile par les Congolais du TP Mazembe (1-1) .