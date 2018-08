Le crime ne connaît pas de frontières, mais avec la mondialisation et autre gonflement de la masse financière qui circule de par le monde, les criminels ne veulent même pas entendre parler de limites. La récente affaire dite des 701 kg de cocaïne traitée par la justice renseigne sur l’ampleur du trafic qui, il y a quelques années, était à peine imaginable. Même si l’opinion nationale a eu un avant goût avec d’impressionnantes saisies de kif dont la valeur globale frise avec les dizaines de millions de dollars, l’on était loin de penser qu’une histoire d’importation de viande pouvait déboucher sur un scandale aussi grand. Kamel Chikhi qui a monté sa combine avait besoin de mettre en place tout un réseau de complices, mais il s’est fait prendre et il passera les vingt prochaines années de sa vie en prison. Mais au-delà de la sanction judiciaire, l’opinion est en attente des implications criminelles que la justice titrera au clair.

Cette scabreuse affaire de drogue n’est ni la première ni la dernière ; des scandales d’une autre nature ont défrayé la chronique. Le monde de la finance algérienne, pour ne citer que ce secteur, en a vu plusieurs dont celui ayant impliqué Rafik Khalifa patron de la banque éponyme. L’homme s’est joué de l’argent public jusqu’à faire perdre au trésor plus de deux milliards de dollars. A l’époque, les Algériens n’arrivaient pas à croire qu’une telle opération puisse être montée au vu et au su de tout le monde. Mais quelques années plus tard, ils ont appris en même temps que le reste du monde que le trafic à grande échelle n’est pas une spécificité locale. Le Sieur Madoff qui avait détourné pas moins de 57 milliards de dollars apportait déjà à l’époque, la preuve que le monde est effectivement entré dans une ère où le mot « milliard » prend un autre sens et ils auront à l’entendre assez souvent. Condamné à 150 ans de prison, l’escroc britannique était un pionnier du genre, mais certainement pas un accident de l’histoire. Des Madoff, il y en aura beaucoup et attendons-nous à d’autres scandales autrement plus retentissants.

Le même scénario est valable pour Kamel Chikhi, il suffirait de quelques cliques sur « google » pour découvrir d’autres personnages de même gabarit. Cela pour dire que le capitalisme, traditionnellement avide de gain facile, n’a aucune morale même si l’on sait que des Khalifa, Madoff et Chikhi sont des exceptions. Il est clair qu’il ne pouvait pas trouver matière à agir, si l’environnement ne s’y était pas prêté.

Par Smaïl Daoudi