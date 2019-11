<span style='text-decoration: underline;'>Rafle/ 3ème étape championnat national seniors Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les dames du club Ri Oran et Lamia Aissioui de Mostaganem se distinguent</span>

La salle omnisports de Sidi El Bachir (Oran), a abrité ce week-end passé, la troisième étape du championnat national de rafle. Cette compétition nationale, qui a concerné les seniors dames et messieurs en individuel et en doublettes, a été organisée par la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB), en collaboration avec la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Wilaya d’Oran.

Ont pris part à cette manifestation sportive, 96 athlètes dont 40 dames, pour représenter sept wilayas, à savoir Alger, Sétif, Chlef, Mostaganem, Oran, Belabbes et Touggourt. Les deux premières étapes pour rappel, ont été organisées à Témouchent et à Mostaganem. La quatrième et la dernière étape, est programmée à Alger où sera organisée également la Coupe d’Algérie. Cette étape d’Oran, a enregistré la présence de nombreux éléments internationaux. La doublette dames d’Oran du club RIO, composée de Basma Boukarnafa et de Messaouda Benmaazouz, s’est fortement illustrée, en passant le cap des demi-finales face aux sœurs Aissioui et en finale face à la doublette Hassiba Hamel/Damir Saida, sur un score de 11 à 7. On notera la présence en force des membres de la fédération dont Ali Ouzzene la cheville ouvrière de la FARB et des entraîneurs nationaux, Rafik Benhamla et Belahcene Merzak, ainsi que du DJS de la wilaya d’Oran Hadj Bahi Chibani qui était accompagné du président de la ligue oranaise de rafle et billard Aissa Kendouci. Côté participation, les athlètes internationaux se sont illustrés et rehaussé cette compétition pour accéder sur le podium.

© Ouest Tribune





Le président de la FARB Mohamed El Amine Maidi, s’est montré quant à lui, satisfait au terme de la compétition: «Je juge le niveau de cette 3ème édition, appréciable en dames et messieurs, au même titre que les deux précédentes éditions. Certains de nos athlètes sont de niveau mondial, c’est la raison pour laquelle on domine sur le plan africain grâce notamment à nos athlètes Lamia Aissioui et à Ali Hakim dans la spécialité du tir de précision. Mais par contre, notre fédération déplore le peu de moyens, ce qui entrave le développement de ce sport en Algérie. On manque cruellement de salles, ce qui nous amène à poser à chaque fois des moquettes et des balises en bois, alors qu’on devrait avoir des terrains officiels en synthétique. Pourtant, on réalise de bons résultats en seniors et en catégories jeunes. Nous sommes classés à la 6ème position au niveau mondial. On nous promet de disposer d’une salle officielle, pour cette discipline aux normes internationales à Chlef. Ce sera la première salle au niveau national. Je souhaiterai plus de moyens de la part du MJS, avec l’augmentation de notre subvention annuelle surtout pour préparer nos futures échéances internationales».