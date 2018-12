<span style='text-decoration: underline;'>Education nationale </span>:<br><span style='color:red;'>Les dates des examens de fin d’année scolaire 2018-2019 fixées</span>

Les dates des examens de fin d’année scolaire 2018-2019 sont désormais connues et annoncées jeudi dernier par la ministre de l’Education nationale Nouria Benghabrit.

Les dates des examens de fin d’année des trois paliers à savoir, le baccalauréat, le Brevet d’enseignement moyen (BEM), et l’examen de la 5ème année du cycle primaire, ont été communiquées sur le compte Facebook de la première responsable du département de l’Education.

Très suivie sur les réseaux sociaux où elle a l’habitude de communiquer les décisions de son département, Mme Nouria Benghabrit n’a pas annoncé seulement les dates des épreuves pour les trois paliers, mais elle a communiqué aussi les horaires des examens pour chaque filière.

Ainsi, l’examen de la 5ème année (cycle primaire), se déroulera le 29 mai 2019, avec l’épreuve de la langue arabe (09h-10h30) et des mathématiques (11h-12h30) en matinée, alors que l’épreuve de la langue française est prévue dans l’après-midi de 15h à 16h30.

Pour ce qui est des épreuves du BEM, «elles se dérouleront en trois jours du 09 au 11 juin 2019. Les épreuves inscrites au premier jour du BEM, sont la langue arabe (8h30-10h30), les Sciences physiques et technologie (11h-12h30), l’éducation islamique (14h30-15h30) et l’éducation civique (16h-17h)», affirme également la ministre sur son compte Facebook et en indiquant concernant le deuxième jour du BEM, qu’il sera consacré aux Mathématiques (8h30-10h30), la langue anglaise (11h-12h30) et l’histoire-géographie (14h30-16h).

Concernant le troisième jour, les épreuves porteront sur la langue française (8h30-10h30), les Sciences naturelles et de la vie (11h-12h30) ainsi que la langue amazigh (14h30-16h).

S’agissant de l’examen du baccalauréat, il s’étalera sur cinq jours, soit du 16 au 20 juin 2019, et concernera six filières, à savoir Littérature-philosophie, Langues étrangères, Sciences expérimentales, Mathématiques, Techniques-mathématiques et Gestion-économie.

«L’ensemble des épreuves débuteront à 08h30 pour toutes les filières et celles de l’après-midi débuteront à 15h, alors que certaines épreuves se termineront à 18h30» précise enfin la ministre de l’Education nationale.

Des mesures préparatoires et organisationnelles pour les examens professionnels

Auparavant, le ministère de l’Education nationale a annoncé, concernant l’examen professionnel pour les grades de professeur principal et professeur formateur au titre de l’exercice 2018, la mise en place des mesures préparatoires et organisationnelles.

L’examen, rappelons-le, est prévu le 15 janvier 2019 et ce, pour «garantir l’équité et l’égalité des chances aux différents candidats».

Dans ce cadre, Mme Nouria Benghabrit a indiqué sur sa page officielle Facebook, que «les candidats à l’examen professionnel pour les grades de professeur principal et professeur formateur au titre de l’exercice 2018, prévu pour le 15 janvier 2019, pourront prendre connaissance, sur le lien www.education.gov.dz, des mesures préparatoires et organisationnelles arrêtées afin de leur garantir l’équité et l’égalité des chances».

Elle a indiqué que parmi les mesures préparatoires visant à sécuriser cet examen et le déroulement normal des cours, «qu’il sera procédé, au niveau des Directions d’Education, à l’aménagement et à l’équipement d’un centre de distribution avec une pièce sécurisée pour la conservation des enveloppes des sujets ainsi que l’équipement du centre de distribution et de la pièce sécurisée de caméras de surveillance et d’identification, sous l’entière responsabilité du directeur de l’Education».

Alger: Samir Hamiche