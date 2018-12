<span style='text-decoration: underline;'>Mort de Ayache Mahdjoubi </span>:<br><span style='color:red;'>Les délais d’intervention respectés</span>

La Protection civile a donné hier des détails sur l’affaire du décès du jeune Mahdjoubi Ayache, dans la wilaya de M’Sila, après avoir été coincé dans un puits artésien pour une durée de 5 jours et ayant suscité des vagues de solidarité parmi les citoyens.

L’ opération de sauvetage a tenu en haleine des milliers d’Algériens qui ont suivi de près cette affaire.

Critiquée notamment sur les réseaux sociaux, la Protection civile s’est défendue via la voix de son directeur de l’information et des statistiques, le colonel Achour, qui intervenait sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale. Affirmant d’emblée, que les protocoles et délais d’intervention ont été respectés, le colonel Achour a insisté sur le fait que l’échec de l’opération de son sauvetage est compliquée à cause d’un terrain difficile dont les équipes étaient confrontées aux remontées d’eau constante.

Revenant en détails sur cette affaire, l’invité de la chaîne III a affirmé que son département avait reçu un appel de secours le 18 décembre dernier concernant une personne tombée dans un puits; l’incident est survenu au niveau du village de Oum Echemel, dans la commune de Houamed.

«Une unité secondaire locale dont des plongeurs, est dépêchée sur les lieux où l’équipe a constaté que la personne est tombée finalement dans un puits artésien, qui est tout à fait autre chose», a-t-il affirmé.

Pris au piège à un niveau de 30 mètres d’un puits artésien de plus de 100 mètres de profondeur et de 35 centimètres de diamètre, sis dans le village d’Oum Cheml dans la commune d’El Houamed à 75 km au Sud-ouest de M’Sila, le jeune Ayache n’a pas survécu à sa chute, la caractéristique du puits ayant empêché l’avancée «rapide» des opérations de sauvetage.

Le colonel Achour a précisé que la première mesure a été de l’alimenter en oxygène, lui permettant ainsi de survivre pendant 5 jours.

Il a fait savoir que des moyens ont été réquisitionnés par la wilaya, dont tous les techniciens spécialisés en hydraulique et ceux pratiquant ce genre de forage ont été associés à l’opération de secours, afin d’expliquer la nature du terrain.

Interrogé sur les procédés de sauvetage, l’intervenant a affirmé que les protocoles, qui sont universels, ainsi que les délais d’interventions, ont été respectés affirmant qu’il n’y a pas de défaillance dans les opérations de sauvetage.

Pour ce qui est des difficultés enregistrées, le responsable a évoqué la remontée massive de l’eau, au fur et à mesure du creusement du puits, ce qui a nécessité la «combinaison» de deux processus simultanément, à savoir, «continuer à creuser tout en évacuant l’eau».

«L’opération de sauvetage n’a pas échoué. Il a été impossible d’engager les secours à partir de la surface car, il y avait risque d’effondrement et d’éboulement, il a fallu creuser lentement pour atteindre la victime en vie, tout en évitant de mettre en péril la vie des sauveteurs», a-t-il détaillé, avant d’ajouter que c’est le recours à la caméra thermique qui avait permis la «localisation de la position de la victime». Cette dernière, a poursuivi le colonel Achour, «est tombée aux environs de 36 mètres de profondeur», ajoutant que c’est cette même «technologique de pointe» qui a permis de déduire la mort de l’accidenté, dès lors qu’il y avait absence de toute «signature thermique», à savoir la chaleur dégagée d’un corps encore en vie.

L’invité de la radio a affirmé que les derniers travaux d’épuisement d’eau, permettent de dire que le corps sera extrait aujourd’hui, il ne subsiste que deux (02) mètres sur les 30 de profondeur du puits», avant de noter que même si la Protection civile opère quelques 12.000 interventions par an au niveau des puits, le cas présent est unique de par le monde.

Alger: Samir Hamiche