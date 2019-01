<span style='text-decoration: underline;'>Pour satisfaire les offres d’emplois</span>:<br><span style='color:red;'>Les demandes doivent correspondre aux métiers recherchés sur le marché</span>

Dans le cadre des actions de l’amélioration des services pour répondre favorablement aux demandeurs d’emplois et en application du programme des activités de proximité de communication, les services de la Direction de l’Agence de l’Emploi de la wilaya d’Oran, appellent les chômeurs et ceux qui ont échoué dans leurs études, à suivre des formations qualifiantes dans le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels pour, en effet, pouvoir accéder à un métier. Les dits services signalent que les offres d’emplois proposées dans le secteur de l’agriculture, restent non pourvues car les demandeurs d’emplois ne sont pas qualifiés pour la plupart, dans ce volet.

A cet effet, pour arriver à satisfaire les besoins en matière d’embauche pour lutter contre le chômage dans la société et pouvoir répondre aux demandes des employeurs, lesdits services invitent les gens à la recherche d’un boulot, de se rapprocher des services de la formation et de l’enseignement professionnels en marge des journées d’information, de sensibilisation et des portes ouvertes sur les filières existantes pour la rentrée de la session de février pour se renseigner et s’inscrire pour suivre une formation qualifiante et pouvoir exercer, notamment, un métier très demandé sur le marché actuel.

Dans le même cadre, lesdits services soulignent qu’avec l’événement sportif qui est celui des jeux méditerranéens de 2021 qui vont se dérouler à Oran, il est conseillé également aux chômeurs, de se former dans les filières du tourisme et de la restauration pour avoir la possibilité d’exercer un métier dans les hôtels et les restaurants qui vont accueillir les touristes et les hôtes de la wilaya et auront donc, grand besoin de main d’œuvre compétente pour offrir les meilleurs services pour promouvoir le tourisme et commercialiser, notamment, la destination Oran.

Bekhaouda Samira