<span style='text-decoration: underline;'>Projet de loi fixant la composition du Conseil national des droits de l'Homme</span> :<br><span style='color:red;'>Les députés appellent à l’application effective des textes</span>

Les députés qui ont intervenu hier lors des débats portant sur le projet de loi fixant la composition du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), les modalités de désignation de ses membres et les règles relatives à son organisation qui se sont déroulés à l’APN, ont affirmé que les problèmes des droits de l’homme doivent être pris en charge sur le terrain et non dans les textes.

L’Algérie, qui à travers ce texte de loi veut se conformer à la législation internationale en matière des droits de l’homme, a opté pour la création de ce Conseil afin de récupérer sa classification dans le conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Une place qu’elle avait perdue depuis 2009, suite à la décalcification de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme (CNCPPDH), de la classe A à la classe B. Cependant, les députés qui ont pris part aux débats de ce projet de loi, notamment ceux de l’opposition, ont estimé que le problème en Algérie, en matière des droits de l’homme ne se situe pas au niveau des textes mais dans leurs applications. Pour Namane Laouar de l’Alliance d’Algérie verte, les droits de l’homme en Algérie sont que de la poudre aux yeux, dans ce sens, il se demande «pourquoi ont interdit encore les rassemblements dans la capitale et la fermeture de plusieurs chaînes de télévision». Laouar, ira jusqu’à se douter de la conformité de ce texte en se demandant «est-ce qu’il peut réellement défendre les droits de l’homme». De son côté, Ramtane Taazibt du parti des Travailleurs, malgré que le Conseil a été élargi aux syndicats. Mais, il reste que le Conseil est toujours attaché au président de la République donc à l’exécutif».

Toutefois, Taazibt dit que «le gouvernement semble ne pas tout à fait conscient de l’importance de respect des droits de l’homme». Car, selon lui, c’est au nom des droits de l’homme et des minorités que des pays ont étaient détruits sous réserve d’ingérence humanitaire». Donc, il a estimé que le gouvernement doit se préoccuper de la situation des droits de l’homme et non de la classification mondiale. Selon lui «la régression dans ce domaine est visible dans ce domaine» a-t-il ajouté. Toutefois, les députés du FLN, se sont félicités de cet organe qui est venu dans la nouvelle constitution. Par ailleurs, Lies Saaidi, a profité de cette occasion pour régler ses comptes avec Farouk Ksentini, président de la CNCPPDH, a qui il demande «un bilan de son travail depuis 2009 au lieu de porter des critiques à certains cadres du parti du FLN». Lors de son intervention, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayeb Louh, a indiqué que le projet de loi «traduit la volonté politique de l’Algérie de promouvoir davantage les droits de l’Homme et de consacrer les principes fondamentaux énoncés dans la Constitution». Le projet de loi comprend 35 articles repartis en quatre chapitres relatifs à la composition du Conseil, son organisation et son fonctionnement ainsi que des dispositions générales et d’autres transitoires. A noter que l’adoption de cette loi aura lieu lundi prochain.

Samir Hamiche