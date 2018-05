Sournoisement et vicieusement, le Maroc a commencé depuis de longues semaines déjà sa sale campagne de déstabilisation de la région. Une campagne qui n’a pas porté tous ses fruits, puisque l’ONI avait désavoué Rabat sur ses accusations portées contre le Front Polisario accusé de procéder à des incursions dans la région de Guergarate et de ne pas respecter le cessez-le-feu signé en 1991. Juste après, c’est le roi qui remet une couche et accuse ouvertement l’Algérie d’être derrière le conflit et de porter aide et assistance aux Sahraouis. Depuis deux jours, le ton est monté encore plus et le Maroc sort l’artillerie lourde, en décidant de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran accusé avec le hezbollah libanais de livrer les armes au Polisario, avec en sus la complicité d’Alger. Désormais, Rabat est prêt à tout et n’hésite plus à tout faire pour mettre le Maghreb sous tension permanente, quitte à importer toute la tension du Proche Orient dans notre région. Un sale plan qui s’est vite vérifié avec le soutien exprimé par la Ligue Arabe au Maroc dans ses accusations à l’Iran avec le poids évident des monarchies du Golfe et à leur tête l’Arabie Saoudite. Ainsi, le Maroc joue sur la haine connue et dévastatrice entre Téhéran et Ryadh pour s’assurer une manne importante en dollars. Mais le makhzen fait surtout les yeux doux aux Américains qui prennent de plus en plus de place dans le conflit sahraoui. Ils pensent ainsi mettre dans leur manche le président Trump qui voue une haine viscérale à l’Iran et espère aussi se rapprocher des Israéliens qui de leur côté, font le forcing pour faire voler en éclat l’accord nucléaire iranien. Ainsi, le palais royal a décidé de mettre l’honneur et la dignité du peuple marocain au plus bas et de vendre la fierté de ce grand peuple aux plus offrants. Désormais, Rabat abat toutes ses cartes et enlise les Marocains dans le déshonneur le plus total de leur histoire. Il est ainsi évident que la diplomatie du makhzen a fait le choix de toutes les pantalonnades pour atteindre ses objectifs et n’hésite plus à créer une tension dangereuse dans la région du Maghreb mais aussi au Sahel. La situation est ainsi ouverte sur toutes les probabilités et le Maroc a fait clairement le choix de jouer avec le feu, quitte à embraser toute la région et à y déplacer la tension proche-orientale, avec toutes les conséquences meurtrières que l’on sait.

Par Abdelmadjid Blidi