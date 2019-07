<span style='text-decoration: underline;'>Tourisme </span>:<br><span style='color:red;'>Les derniers textes exécutifs visent à renforcer la décentralisation de la décision</span>

Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Abdelkader Benmessaoud a affirmé, jeudi à Mostaganem, que les derniers textes exécutifs promulgués visent à renforcer la décentralisation de la décision et octroient des prérogatives plus élargies aux collectivités dans le domaine touristique.

Intervenant devant la presse en marge de sa visite dans la wilaya de Mostaganem, le ministre a souligné que «l’Etat, par le biais du ministère du tourisme et de l’artisanat, a promulgué de nouveaux décrets exécutifs visant principalement à la décentralisation de la décision et l’octroi de prérogatives administratives plus larges aux collectivités». «Les wilayas et les directions de wilaya concernées ont toutes les prérogatives pour prendre certaines décisions comme le classement des établissements hôteliers et les restaurants. Ces décisions étaient prises au niveau central», a-t-il précisé.

Le ministre a ajouté que «la responsabilité du ministère portera sur le suivi et l’élaboration de la stratégie nationale et à la supervision, avec l’évaluation des plans locaux et à leur intégration dans la stratégie nationale du secteur». Concernant les ZET de la wilaya de Mostaganem, le ministre a indiqué que ce dossier se trouve au niveau du Secrétariat général du gouvernement pour dégager des solutions, lever les réserves et approuver des plans d’aménagement touristique.

Lors de sa visite d’inspection, le ministre a suivi un exposé sur la situation des ZET, présenté par le directeur général de l’agence nationale de développement touristique (ANDT), organisme qui a approuvé les deux plans d’aménagement de la plage Ramdane et Cap Ivy en 2013 et procédé à la révision des plans des Sablettes-Ouréa et la plage de Chlef, à l’étude complémentaire de la plage de Ramdane, la réalisation des études de trois autres zones de Bahara, Kef Kadous et Sekhra. La wilaya de Mostaganem compte 16 ZET dont 15 fixés en 1988 et une en 2010, totalisant une surface de 4.725 has.

Cinq autres ZET, celles de Cap Ivy, Sablettes-Ouréa, El Mactaa, Kef Lasfer et Sidi Abdelkader attendent l’approbation après fin des études. Le ministre du tourisme et de l’artisanat a inspecté, lors de sa visite dans la wilaya, deux projets de réalisation d’un hôtel et d’une résidence touristique (680 lits) à la ZET des Sablettes (commune de Mazagran) comme il a lancé un circuit touristique et culturel de la ville de Mostaganem par bus touristique, rappelle-t-on.