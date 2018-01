<span style='text-decoration: underline;'>Du simple motocycle en passant par le Scooter </span>:<br><span style='color:red;'>Les deux roues, un marché florissant</span>

Le marché des deux roues est en plein expansion à Oran ces derniers mois, de plus en plus de jeunes achètent des motocyclettes de différents types, du simple motocycle en passant par le Scooter jusqu’à la grosse cylindrée, l’engouement des jeunes ne s’arrête pas, des pères de familles ont également suivi cette vague.

L’interdiction d’importation des véhicules en 2018 et la cherté des véhicules d’occasion n’a fait que le bonheur des vendeurs et des petits concessionnaires des deux roues qui activent à Oran.

Ces derniers qui diversifient l’offre pour répondre aux exigences des clients «je ne peux débourser 100 millions de centimes pour une voiture d’occasion fabriquée il y a 15 ans, le marché des véhicules d’occasion est devenu incontrôlable, donc j’ai décidé d’acheter une motocyclette» nous dira un citoyen qui ajoute: «acheter une motocyclette est également économique pour les dépenses, avec l’augmentation du prix du carburant, quelques litres seulement permettent de faire le plein d’une motocyclette et circuler durant quelques jours, c’est nettement mieux qu’un véhicule».

Concernant les prix des motocyclettes à Oran, ces dernières sont à partir de 50.000Da pour la simple moto, en passant par le scooter qui selon la marque, peut dépasser les 20 millions de centimes, pour les grands scooters surnommé (Maxi-scooter), leurs prix dépassent les 100 millions de cts, alors pour les grosses cylindrées, leurs prix peuvent atteindre celui d’une voiture haut de gamme, surtout si cette moto est d’une marque japonaise connue. Par ailleurs, des clients n’hésitent pas à avoir un prêt auprès d’une banque pour acheter une motocyclette, ensuite payer le prix en tranches mensuelles avec un taux d’intérêt.

Mais avec l’augmentation du nombre d’accidents de la route où des motocyclettes sont impliquées, l’inquiétude est omniprésente chez les nouveaux motocyclistes.

En effet, conduire une moto n’est pas une tâche facile dans la capitale de l’ouest, se faufiler entre les véhicules représente un grand danger, surtout en cas d’erreurs des conducteurs de véhicules, ce qui peut entraîner des accidents de la route, des fois mortels, les blessures des motards sont aggravées également en cas du non port de casque et une tenue appropriée. Mais malgré tous ces risques, les motocycles c’est plus pratique en cas d’encombrement de la circulation et pour effectuer les petits trajets.

Fethi Mohamed