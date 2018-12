<span style='text-decoration: underline;'>Les mines et le foncier industriel </span>:<br><span style='color:red;'>Les deux tares qui empêchent l’émergence de l’Algérie</span>

Le ministre de l’Industrie et des Mines qui répondait ce jeudi aux questionnements des députés, ne donne pas l’impression d’avoir changé de paradigme. La même logique continue à guider les actions de l’exécutif sur la question des ressources aurifères du pays et la réalisation des zones industrielles.

Les mines d’or, largement sous-exploitées en Algérie et le foncier industriel, très peu développé en Algérie, sont les deux tares du secteur des industries et des mines qui continue à souffrir d’un niveau d’investissement en deçà des capacités prouvées de l’économie nationale.

Sur ces deux dossiers, le gouvernement a tenté mille et une médications, mais toutes semblent infructueuses. Le ministre de l’Industrie et des Mines qui répondait ce jeudi aux questionnements des députés, ne donne pas l’impression d’avoir changé de paradigme. La même logique continue à guider les actions de l’exécutif sur la question des ressources aurifères du pays. On apprend donc de la bouche de Youcef Yousfi, que son département ministériel a engagé des discussions avec des partenaires étrangers pour l’exploitation des mines d’or dans le sud algérien.

D’autres discussions avec de nouveaux partenaires. L’on apprend ainsi que l’Entreprise nationale d’exploitation des mines d’or (ENOR), est à un stade avancé dans ses négociations avec les partenaires étrangers.

Le ministre n’a rien dit sur l’identité de ces partenaires étrangers, et encore moins, sur les délais de lancement des travaux. Autant dire que rien de bien précis n’a émergé encore.

La précision dans les propos du ministre a concerné les mines d’or dans les régions de Tirek et d’Amesmessa. M. Yousfi dira que l’entreprise ENOR a effectué, à elle seule, des travaux de développement et de préparation de l’opération d’exploitation et a, par la suite, établi un partenariat avec un partenaire étranger pour l’exploitation de ces mines a-t-il précisé. Il se trouve néanmoins, que l’ENOR n’était pas majoritaire dans ce partenariat et l’entreprise étrangère «qui détenait la majorité des actions au sein de l’entreprise, a recouru à l’exploitation des couches superficielles du minerai, sans avoir élaboré un plan de développement et d’exploitation industrielle durable, empêchant ainsi l’exploitation efficace des mines d’or».

Un partenariat mal négocié ? Le ministre ne répond pas à cette question et préfère mettre en avant la solution préconisée par les autorités publiques qui ont octroyé un crédit de près de 3 milliards de dinars, pour procéder «à une révision de son plan de développement et d’exploitation pour relancer son activité, et partant, augmenter la production aurifère» souligne M.Yousfi.

Quant à l’autre tare de l’industrie nationale, à savoir la disponibilité du foncier industriel, le ministre a insisté sur le fait que les autorités publiques avaient donné des instructions pour accélérer la cadence de réalisation des nouvelles zones industrielles à travers le territoire national.

«La création de 50 nouvelles zones industrielles s’inscrit dans le cadre du programme du président de la République», a déclaré M.Yousfi, sans autre précision sur la cadence des chantiers. Pourtant, la question du député était claire et concernait la commune d’Ain Regada qui a bénéficié du projet de création d’une zone industrielle de 140 hectares, mais dont les travaux n’ont toujours pas encore démarré.

Alger: Smaïl Daoudi