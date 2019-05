<span style='text-decoration: underline;'>Une commission du tourisme inspecte le littoral </span>:<br><span style='color:red;'>Les déversements des eaux usées, l’éternel problème !</span>

Il n’y a peut-être pas lieu de tirer la sonnette d’alarme, néanmoins, la prévention doit être de mise lors de cette saison estivale 2019 et ce, particulièrement sur la question du déversement des eaux usées vers la mer, dont le débit est multiplié par 10 voire 20 fois, que produisent les particuliers mais surtout les établissements hôteliers, les stations de lavage, les douches et bains maures et nouvellement, les mini bidonvilles installés en bord de mer, le long de la côte, depuis St Roch jusqu’à la Madrague pour continuer dans les autres communes de Bousfer et El Ançor.

A propos de cette question de pollution marine et de déversement, pas un mot n’a été soufflé dans le communiqué établi par la commission de la direction du Tourisme de la wilaya d’Oran dépêchée à la Corniche oranaise sur le fonctionnement ou des stations de relevage, théoriquement au nombre de 4 et installées à Paradis-Plage, St Germain, Beau séjour et Bouisseville.

L’on sait d’avance que celle de St Germain a été depuis longtemps supprimée ou plutôt a été obstruée pour accueillir une habitation individuelle. Jusque-là, le communiqué signé par les membres de la commission, fait état de simples insuffisances relevées ça et là, lors de leur inspection, alors que certains rapports des services de prévention, rapportent des taux de coliformes assez élevés, pour ne pas dire assez inquiétants. Il s’agit d’une question de santé publique.

De ce fait, il est hors de question de se voiler la face pour tenter de sauver sa peau quitte à risquer celle de milliers d’autres. La contamination des eaux de mer aux coliformes et plus précisément aux coliformes fécaux, est l’une des principales causes de déformations congénitales chez les nouveau-nés, dont le nombre a explosé, ces dernières années, faute de prise en charge réelle du phénomène de la pollution marine par les services et instances concernées, jusqu’aux pouvoirs publics.

Ce même communiqué mentionne la présence, en nombre, des constructions illicites érigées dans les communes balnéaires d’Aïn El Türck et d’Arzew (Cap Carbon), en violation des textes de loi régissant le domaine maritime et font l‘objet de réserves faute de raccordement de certaines habitations au réseau d’assainissement.

En effet, leur nombre édifiant pose un véritable problème comme il est dressé dans un tableau peu reluisant, après une visite d’inspection sur les plages de cette contrée et ce, en signalant notamment le déversement des eaux usées dans la mer, répertorié dans plusieurs zones et celui de l’envahissement des constructions illicites, notamment à Cap Falcon et Clairefontaine, Paradis-Plage, Beau Séjour, Bouisseville.

Un phénomène qui a fait des tentacules jusqu’aux communes limitrophes. Déclarer maintenant que la saison estivale 2019 s’annonce sous de bons auspices, est un signe rassurant, encore faut-il que les points noirs en matière de déversement des eaux usées et autres produits chimiques issus des stations de lavage, soient éradiqués et les contrevenants sévèrement sanctionnés.

Certes, il faudra assurer des conditions agréables de séjour en bord de mer aux baigneurs et aux vacanciers, par le renforcement de l’éclairage public, des travaux d’aménagement et réhabilitation des accès au niveau des plages ainsi que la réhabilitation de structures administratives de la police, de la gendarmerie nationale et de la protection civile, la mise en place de postes en préfabriqué destinés aux structures administratives, des parkings, la pose de sanitaires mobiles, de douches, mais cela ne doit en aucun cas se faire au détriment de la santé du citoyen.