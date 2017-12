<span style='text-decoration: underline;'>Immobilier </span>:<br><span style='color:red;'>Les difficultés des agents immobiliers ont une incidence directe sur le marché</span>

Le site immobilier Lkeria.com, en collaboration avec le bureau d’Alger de la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAI), ont organisé hier, une journée de sensibilisation sur le thème de «les difficultés de l’agent immobilier et leurs impacts sur le marché de l’immobilier».

Cette journée s’inscrit, dans un programme annuel de Journées de Sensibilisation Immobilière, «JSI». Le thème abordé lors de la cinquième édition des JSI, a permis aux spécialistes qui ont pris part à cette journée, de passer en revue l’ensemble des aspects liés à l’activité de l’agent immobilier et les difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses fonctions. Etant le maillon fort de la chaine des transactions immobilières, les difficultés des agents immobiliers ont une incidence directe sur ce marché qui connait des difficultés depuis plusieurs années.

Lors de l’ouverture de la journée, Lotfi Ramdani, responsable du portail Lkeria.com, a rappelé, que le maillon fort des transactions immobilières, pour assainir et dynamiser le marché immobilier national, les pouvoirs publics gagneraient, à travailler étroitement avec ces professionnels, afin de lever toutes ces contraintes, ce qui ne peut se traduire que positivement sur toutes les parties a-t-il expliqué et d’ajouter que l’objectif principal de cette journée, est de sensibiliser le citoyen et les pouvoirs publics en premier lieu, sur les problèmes qui bloquent l’agent immobilier et fragilisent ce métier.

Durant le même événement, trois responsables d’agences immobilières se sont reliés, pour développer ces difficultés par segments: relation avec l’administration, relation avec la clientèle et problèmes dus à internet. La journée se soldera par une série de recommandations/propositions, afin d’améliorer le cadre de travail de ces professionnels de l’immobilier et par ricochet, le marché de l’immobilier d’une manière générale.

Ainsi, le gérant de l’agence immobilière Marhaba, a fait état, des difficultés rencontrées par les agences dans leur relation avec les différentes administrations publiques, tout en passant en revue la présence des agents immobiliers sur internet, en pointant du doigt les sites immobiliers non professionnels qui pullulent sur le net. Mohamed Hamouche, propriétaire d’une agence immobilière au niveau d’Alger, s’est plaint des honoraires qui ne sont pas payés par les particuliers, soulignant que l’agent immobilier a droit, dans le cadre de l’exercice de sa profession à une rémunération.

Mme Samira Zbentoute, responsable du bureau d’Alger de la FNAI, a présenté les axes de réflexion que son bureau proposera en assemblée générale de la FNAI, pour résoudre les problématiques développées en première partie par les agences immobilières et le bilan des 5 éditions de JSI. Il a été rappelé, que le marché immobilier algérien compte plus de 2 000 agences immobilières agréées qui sont régies par le décret exécutif N°09-18, datant de 2009, dont l’imprécision de certaines de ses dispositions, constitue une source de problèmes chez les agents immobiliers. C’est le cas de l’imprécision des dispositions en relation avec le taux des honoraires des agences qui a ouvert la voie à des interprétations différentes, voire contradictoires, ce qui n’a pas contribué à l’instauration d’un climat de confiance entre les agences immobilières et leurs clients. La journée s’est soldée par l’élaboration d’une série de recommandations que la FNAI et Lkeria.com transmettront aux autorités publiques.

Alger: Noreddine Oumessaoud