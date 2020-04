<span style='text-decoration: underline;'>L’ouverture des magasins d’habillement et de chaussures attirent beaucoup de monde</span>:<br><span style='color:red;'>Les directives de respect de distanciation loin d’être respectées</span>

Avec l’allégement du confinement et suite aux dernières décisions du premier ministre portant sur l’élargissement des secteurs d’activités et ouverture des commerces, les citoyens ont renoué avec leurs habitudes de shopping.

En effet, nombreux sont les parents accompagnés de leurs enfants qui ont investi les magasins de vêtements et chaussures pour enfants. Même si les prix affichés sont parfois élevés et sachant que la situation actuelle est plus qu’ébranlée, certains parents n’ont d’autres alternative que d’acheter.

Mais ce n’est pas tous car beaucoup entrent au niveau de ces magasins, font un tour puis en ressortent en se demandant si avec toutes les dépenses, ils pourront procéder à l’achat des vêtements. Interrogée, une femme expliquera n’être venue que pour voir les prix qu’elle juge excessifs. Une petite robe entre 2500 et 3500 da, sans compter les chaussures, chaussettes, bas et autres, pour un seul enfant il faut pas moins de 10 000 da.

« Une somme, dira cette derrière que je ne peux débourser. Je vais encore attendre que les prix soient plus raisonnables ». Mais le plus important n’étant pas l’achat ou non de vêtements, c’est le non-respect des directives de santé qui ne sont pas prises en considération. Même si dans une grande majorité, les vendeurs accueillent le client avec masque, gant et gel sur le comptoir. Cela ne permet pas pour autant de le protéger, lui et les clients qui affluent au niveau de ces magasins.

Même les enfants ne sont pas protégés, certaines mamans ont fait porter à leurs enfants des masques, mais ces chérubins dès qu’ils entrent dans un magasin, sont attirés par les habits et ne peuvent s’empêcher de toucher, un geste qui peut être lourd de conséquence. Une vraie bombe à retardements, diront certains, il y a trop de monde dehors et au niveau des marchés et autres points de vente. Ce n’est pas de la sorte qu’on pourra éviter que le nombre de nouveau cas augmentent, ces deux derniers jours on a dépassé la centaine de cas, même si le nombre de décès est à la baisse, il est impératif d’être plus que vigilant. Interrogé, un vendeur dira que c’est une bonne initiative de leur avoir permis d’ouvrir leurs magasins. « Toutefois, il nous incombe d’observer certaines règles strictes car le danger n’est pas écarté.

Personnellement, nous dira ce même marchands, je ne tolérerai plus de trois clients par magasin ». Un autre commerçant ne cachera pas son inquiétude, disant que les gens vont ainsi investir les commerces négligeant le minimum de sécurité à observer. Une situation où il est loin le respect de certaines mesures de santé. Toutefois, ce qu’il faut signaler, c’est que plusieurs marchands appréhendent cette situation. La rigueur et la précaution restent d’usage, si on veut parer au plus urgent.

F.Abdelkrim