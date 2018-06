<span style='text-decoration: underline;'>Le versement des indemnités se fera incessamment</span>:<br><span style='color:red;'>Les dossiers des IEP et des promotions de 930 enseignants finalisés</span>

Les services de l’académie ont finalisé le traitement de 930 dossiers d’indemnités d’expérience professionnelle acquise des enseignants du cycle secondaire et dont 159 ont été déposés au bureau du contrôleur financier.

C’est ce qui a été annoncé hier matin dans un communiqué du bureau local du Snapest qui précise que l’acquittement des indemnités sera effectué en totalité au lieu de 50%. Le Snapest s’est félicité en effet dans un communiqué rendu public de la satisfaction des principales revendications socioprofessionnelles du personnel enseignant du cycle secondaire par l’académie.

«930 dossiers des indemnités de l’expérience professionnelle ont été traités à ce jour. 159 bénéficieront prochainement du versement des indemnités après l’accord du contrôleur financier. Les 771 autres enseignants devront attendre les promotions avant le versement des indemnités». Le directeur de l’académie s’était engagé en mars dernier à l’issue d’une réunion avec les délégués du Snapest de prendre en charge toutes les revendications socioprofessionnelles du personnel enseignant du cycle secondaire.

Il est à signaler que le Snapest avait gelé en janvier dernier son préavis de grève après avoir obtenu des garanties écrites du directeur de l’académie pour le versement de toutes les indemnités et des salaires en souffrance des enseignants. Un PV de la rencontre entre les délégués de ce syndicat et le directeur de l’académie avait été signé entre les deux parties pour prendre en charge toutes les revendications soulevées dans le communiqué de préavis de grève.

La réunion qui a eu lieu dimanche 21 janvier a duré trois heures et le directeur de l’académie a promis d’œuvrer pour le versement de toutes les indemnités en retard du corps enseignant. Le recours à la grève avait été décidé lors d’une AG extraordinaire du conseil wilaya du Snapest tenue le 16 janvier 2018 au siège de ce syndicat au lycée Lotfi, qui a regroupé 69 délégués syndicaux de lycées, rappelle-t-on. Les syndicalistes avaient décidé une journée de débrayage dans les lycées pour dénoncer les retards répétitifs et injustifiés dans le versement des salaires et de la prime de rendement du personnel enseignant du cycle secondaire à Oran et ce contrairement aux autres wilayas du pays qui perçoivent régulièrement leurs salaires.

Le communiqué de ce syndicat autonome avait énuméré sept revendications du personnel enseignant et en particulier le versement des indemnités de l’expérience professionnelle, l’avancement des carrières et le règlement de la situation administrative et pécuniaire des enseignants stagiaires.

H. Maalem