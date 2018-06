<span style='text-decoration: underline;'>Histoire d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les dynasties musulmanes à la conquête d’Oran</span>

Oran a été fondée en 902-903, (290 de l’Hégire), par Mohamed Abi Aoun et Mohamed Ben Abdoun, des marins andalous au service des Omeyades de Cordoue, d’El-Andalous. La cité va vivre d’intenses périodes de conquêtes et de liberté, de prospérité, mais aussi des époques malheureuses

Les historiens rapportent qu’elle fut parmi les six premières villes fondées en Occident musulman. Déjà, en 972, Bologhine, fils de Ziri Ben Menad défie les deux frères Yala Ben Mohamed et El-Kheir II. Au cours d’une bataille, ce dernier fut tué. Les Maghraouas sont alors refoulés, jusque dans les zones du Sud marocain. El-Foutouh abandonna la ville d’Oran, et le nouveau gouverneur, Abou El-Bahar, frère de Bologhine fut installé en 984. Au cours de cette année, Bologhine meurt et c’est son fils El-Mansour, qui lui succède. Après avoir fomenté des troubles, Abou El-Bahar se soumet à l’autorité d’El-Mansour d’El-Andalus, en l’an 988, (Après J.C). Les Maghraouas qui s’étaient réfugiés à Fès reprennent le Maghreb Central en 991. Ils sont dirigés par un nouveau chef, Ziri Ben Atya, qui scelle son allégeance au calife omeyyade de l’Espagne musulmane. Il s’installe à Oran ainsi qu’à Oujda, qu’il fonde en 994. Des membres de sa famille sont installés comme gouverneurs.

Ziri Ben Atya se révolte contre le vizir El-Mansour, qui a déposé le calife omeyade Hakem II et proclame son indépendance. D’Andalousie, El -Mansour envoie une armée, qui va combattre les troupes de Ziri Ben Atya. Ce dernier est mis en échec à Tanger. Le général Ouadah, qui conduit l’armée ommeyade, installe à Oran, Kherzou Ben Mohamed, en qualité de gouverneur. C’est un Adjaza qui avait fui la répression de Yala l’Ifrinide, 44 ans auparavant. En l’an 1000, Ziri Ben Atya, qui a reconstitué une armée, repart en guerre, pour reconquérir toute la région. Il demande alors l’investiture des Fatimides. Cinq années après, Ziri Ben Atya meurt et son fils, Mouezz lui succède, et perpétue cette alliance avec Kairouan.

Les Adjazas reprennent Oran, mais pour quelques mois seulement. Quand Moezz reprend la ville, c’est pour s’inféoder, cette fois aux Omeyades d’El-Andalous. La ville d’Oran est alors gouvernée, par les descendants d’Ibn- Khazer, qui établissent le siège de leur résidence à Tlemcen. S’ouvre alors à Oran une longue période de paix. C’est en 1020, que survient la mort à Cordoue, du savant Abou El-Kacem Abderrahamane Ben Abdallah Ben Khaled El-Hamdani, originaire d’Oran. En 1037, un autre savant oranais, Abou Mohamed Ben Younes Ben Talha Ben Amroun s’embarque pour l’Andalousie et s’installera à Séville.

Almoravides – Almohades – hafsides de Tunis – Mérinides du Maroc

La conquête almoravide a débuté en 1081. D’ailleurs, les almoravides (Al-Mourabitoun) sont apparus au milieu de ce 11eme siècle pour se fixer d’abord au Maroc puis dans le Maghreb central. Le fondateur de cette dynastie est le célèbre Youcef Ibn Tachfine. En 1106, il meurt et laisse le trône à son fils Ali qui régnera durant 37 ans. En 1143, Tachfine succède à son père Ali. Les Almohades, qui commençaient à prendre de l’importance au début du 12eme siècle sous Ibn Toumert, s’emparent d’Oran (1145-1238) sous la conduite d’Abdelmoumen.

A cette période, Oran traverse une existence prospère grace à son port commercial. Tous les ports méditerranéens, comme Valence, Marseille, Venise, Gênes y avaient leurs fondouks, et leurs loges consulaires. En 1347, le sultan mérinide, Abou El-Hassan, l’occupa et fit construire un système de défense avec deux ouvrages militaires : Bordj El-Ahmar (Château-Neuf) à Oran et Bordj El-Marsa, à Mers El-Kébir. Plus tard, les Chevaliers de Malte aménagèrent trois donjons.

ORAN: Grand port du Maghreb sous les Zianides (1350–1509)

Les descriptions faites sur Oran par d’illustres géographes et voyageurs sont remarquablement élogieuses. La cité est une ville prospère grâce à son port et son commerce florissant. Il était connu par les capitaines de navires qui sillonnaient les mers et les océans. Les cartographes de Venise, Génes Pise, de la Catalogne ou de marseilles mentionnaient l’émplacement de la baie d’Oran, sous le nom de « Oram ». Le nom exact de la ville sera mentionné pour la première fois en 1384.

Le savant théologien Sidi El Houari à Oran

La ville d’Oran a été toujours une terre d’accueil pour les voyageurs, célèbres géographes, historiens et aussi un important centre du soufisme maghrébin. Mais parmi les mystiques, les poètes, les savants et les saints hommes, c’est incontestablement Sidi Mohamed Ben Omar El-Houari (1350–1439), qui sera le Saint Patron de la ville. Né dans la région voisine de Mostaganem, Sidi El-Houari à choisi Oran pour s’installer alors qu’il a parcouru de lointaines contrées, comme Fez, Tunis, la Mecque, Jérusalem. Il exposa ses idées dans un ouvrage intitulé «Essehou oua Etenbih» (l’oubli et l’avertissement). Il étudia à Béjaïa, enseigna à Fès et entrepris le pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam. Il effectua de longs séjours au Caire et Jérusalem. A Oran, il enseigna dans sa médersa la jurisprudence, la littérature, la tradition et l’exégèse.

Dans sa zaouia, de nombreux étudiants et disciples, venus des régions du Maghreb et d’Afrique y trouvaient gite et couvert. Protecteurs des pauvres et pourfendeur des oppresseurs, il acquit le titre de justicier et devint «wali d’Oran». Cette ville devint l’école par excellence du soufisme et attira beaucoup d’intellectuels, poètes, historiens et chroniqueurs ainsi que d’autres savants. La population lui vouait un immense respect légendaire et sera considéré comme un souverain. Il meurt à l’âge de 89 ans en septembre 1439. Contrairement à ce que l’on croit, la Qoubba et la mosquée attenante ont été construites par les descendants de Sidi El-Houari, Hadj Hadji et Hammou Bou Yzar. La Qoubba contient le tombeau du Muphti d’Oran, Si Hassan Boulahbal, décédé en 1947.

La succession sera confiée à son disciple préféré: Brahim Tazi très écouté et obéi. On lui doit l’installation des réservoirs et la création des premiers réseaux de captage des sources et d’adduction d’en eau douce dans la cité. Il mourut à Oran en 1462. De nos jours, la légende prête à Sidi El-Houari la malédiction de la ville et de ses habitants. Selon la légende, il cria dans un excès de colère l’occupation de la ville par des étranges pour une longue période. Près de 70 après la mort de cet illustre imam, en 1509, Oran tombe entre les mains des Espagnols. Ils ne partiront qu’en 1792.

Première occupation espagnole (1509-1708)

La tentative de débarquement de l’armada portugaise le 23 juillet 1501 à Mers El-Kébir fut un échec lamentable. Quelques années après en 1509, en 1509, Oran va subir l’assaut de l’armée espagnole. Cette première conquête va complètement transformer la ville qui deviendra une cité fortifiée militairement. De célèbres ingénieurs militaires furent envoyés pour diriger les travaux de construction d’ouvrages de défense, à l’image de Calvi, El-Fratin et les frères Antonelli. Oran devenue préside espagnol sera une des villes les mieux fortifiées de l’empire espagnol en Afrique du Nord.

Première reconquête par le Bey Bouchelaghem (1708–1732)

Durant une courte période de la première reconquête d’Oran par l’armée des combattants algéro-ottomans, le bey Mustapha Benyoucef, plus connu sous le surnom de bey Bouchelaghem, a initié quelques modifications dans l’aspect architectural constructions espagnoles. Les anciennes églises et couvents furent transformés en mosquées et synagogues. Quelques arcades ont été également réalisées sur la Plaza Mayor. Il y a lieu de rappeler que durant la période ottomane, fut créé «Beylik El-Gharb, avec pour capitale Mazouna. La première organisation administrative du territoire de la Régence d’Alger fut initiée par Hassan Pacha Ibn Kheireddine. Il créa trois Beyliks, celui de Constantine à l’Est (1567), du Titteri au centre (1548) et de Mazouna (1565) à l’Ouest. C’est à cette période que le royaume zianide, avec pour capitale Tlemcen, va péricliter sous les coups de boutoir des garnisons espagnoles et des ottomans à Alger. Chaque Beylik était divisé en «Outan». Le Beylik de l’Ouest avait deux subdivisions spécifiques: le Khalifat du Cherg avec siège à Miliana et la Caïdat de la tribu des Flitta (Zemmoura).

Deuxième occupation espagnole (1732–1792)

Pour donner un peu plus d’air et de lumière, des aménagements de son espace urbain ont été décidés au début de cette seconde occupation de la ville d’Oran, en 1732, par la garnison espagnole. En fait, la cité semblait dépassée sur le plan de l’urbanisme et du système de défense qui devait être renforcé avec l’introduction de nouvelles techniques de fortification. Deux gouverneurs, qui sont aussi deux ingénieurs militaires: don José Vallejo (1734-1738) et don Eugène Alvarado (1770-1774), vont apporter de nouvelles conceptions architecturales.

La reconquête par le Bey Mohamed El Kébir (27 février 1792)

Juste après l’évacuation de la ville par la garnison espagnole, le 27 février 1792, le Bey Mohamed Ben Othmane El-Kébir prit une décision hautement politique: il transféra le siège du Beylik El-Gharb, de Mascara à Oran. Ainsi, la cité se réapproprie son statut de capitale régionale qu’elle avait perdue en 1732, date de la seconde occupation espagnole. Cependant, la ville a été dévastée par un terrible tremblement de terre au mois d’octobre 1790. Les travaux pour relever la cité de ses ruines, vont transformer Oran et donner naissance à une nouvelle cité bâtie aux abords de la rive droite de l’oued Er-R’hhi. Pour convenablement, ce plan le bey fit appel à des spécialistes en aménagement urbain.

Ainsi, Oran va attirer de plus en plus de nouveaux résidants musulmans en plus du premier noyau de juifs originaires de Mascara. Il faut savoir que la communauté juive de Mascara était la plus importante recensée dans la région ouest du pays, après celle Tlemcen et Mostaganem. Ainsi, c’est grâce à cette politique de repeuplement que fut reconstituée la communauté juive séfarade d’Oran.

La colonisation française (1831–1962)

L’occupation militaire définitive d’Oran, interviendra le 4 janvier 1831, après la première expédition datée du 6 août 1830. En vertu de leur politique d’occupation restreinte des villes côtières (Annaba et Oran), l’armée française est aidée par un protectorat tunisien qui va durer du 6 février au 17 août 1831. Après l’occupation d’Alger, la résistance armée va aussitôt s’organiser dans le beylik de l’Ouest, sous la direction des chefs de tribus Zmélas et Douaïr dont notamment Mustapha Ben Smaïl. Ce dernier se rendit à Fès pour conduire une délégation auprès du sultan Moulay Abderrahmane à qui il demanda de l’aide. Après la défection des tribus Makhzen, il rejoint le camp des Français. C’est son neveu l’agha M’Hamed El-Mazari, qui était resté le plus longtemps aux côtés de l’Emir Abdelkader qui se rendra au Maroc. Cette défection va inciter Cheikh Mohieddine à organiser la résistance. Aussi, des attaques contre l’armée d’occupation sont dirigées par Cheikh Mohieddine. Malgré son jeune âge, l’Emir Abdelkader poursuivra le combat, après son investiture le 27 novembre 1832. Il va tenir tête aux généraux français et infliger de sérieuses défaites aux troupes du contingent. Faute de briser le siège, le général Boyer se vengea en incendiant, le 5 mai 1832, les faubourgs de Ras El-Aïn et Kheng En-Nitah.