Les dysfonctionnements du système éducatif

Pas moins de 356 693 élèves de différents paliers ont rejoint leurs classes mercredi dernier à Oran. Une rentrée scolaire, marquée par l’ouverture de 18 nouveaux établissements éducatifs dont 12 Ecoles, 4 CEM et 2 lycées. En attendant, précise-t-on, la réception de 17 autres établissements, avant la fin de l’année en cours. Soit pour le second trimestre de l’année scolaire. On note également, la réception de «3 établissements d’urgence», des classes construites en préfabriqué, appelées à être remplacées dès la réception des établissements en cours nous a-t-on expliqué. Hier matin, trois jours après la rentrée scolaire, une tournée dans plusieurs écoles au niveau des environs périphériques de la ville, notamment à hai Sabah et Yasmine 3, a permis de constater que l’enthousiasme est loin d’être partagé. Bon nombre de parents d’élèves restent plongés dans le doute mêlé à un certain scepticisme et colère face aux carences et insuffisances constatées cette année encore. Sans parler des interrogations sans réponses liées aux mêmes préoccupations, allant de la surcharge des classes à la disponibilité des livres scolaires. Dans ce collège de Hai Yasmine, inauguré il y a à peine trois ans, des parents d’élèves venus inscrire leurs enfants, trois jours avant la rentrée, n’ont pu rencontrer qu’un ouvrier-peintre et une femme de ménage qui ont déclaré aux parents de revenir dans deux jours…Un signe prémonitoire des conditions de prise en charge des élèves scolarisés. Les livres scolaires, selon certains parents d’élèves, auraient été vendus à la fin de l’année scolaire écoulée en catimini. Hier encore, dans bon nombre d’établissements à l’est de la ville, aucune information crédible n’était donnée aux parents d’élèves qui s’inquiétaient à juste titre de la disponibilité des manuels. «Ils seront mis en vente, comme l’an dernier, à Mdina Jdida ou chez certains revendeurs à des prix exorbitants… se plaint une mère de famille modeste, choquée d’entendre la secrétaire de l’établissement lui déclarer, que «cette année, nous ne vendrons pas de livres ici…». Une colère qui risque d’enfler quand on sait que dans bon nombre d’autres wilayas et communes du pays, les manuels scolaires ont été déjà distribués aux élèves, dans des conditions normales. Fatalement à Oran, la rumeur et les spéculations prennent de l’ampleur, mettant en cause des réseaux de spéculateurs mafieux, en cheville avec des fonctionnaires véreux qui tirent profit de créneau des livres scolaires, vendus trois fois plus. Entre les habits, les cartables, les livres et les fournitures scolaires, la note pour les familles modestes dépasse de loin le budget déjà bien consommé par les dépenses du Ramadhan, de l’Aïd el Fitr et de l’Aïd el Adha…Bien loin des discours officiels et des promesses enthousiastes, captées par les caméras à chaque rentrée. Une majorité de parents appréhendent cette année scolaire, porteuse des mêmes craintes et appréhensions, liées aux mêmes dysfonctionnements du système éducatif. Aux mêmes causes, les mêmes effets.

Par S.Benali