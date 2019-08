Les échecs et les déficits à chaque fois constatés…

Une semaine est déjà écoulée depuis la célébration de l’Aïd El Kébir 2019 qui désormais fait partie du passé. Un AÏd qu restera lui aussi, inscrit au registre des anomalies urbaines à chaque fois constatées à l’occasion du sacrifice des moutons égorgés un peu partout dans les cités d’habitat et les quartiers. Malgré les discours et les recommandations des pouvoirs publics, on a encore une fois pu contempler ici et là les flaques de sang, les détritus non ramassés et même des peaux de moutons abandonnées dans des sachets qui traînaient sur la chaussée. Comme chaque année, les quelques efforts des agents de nettoiement mobilisés pour l’occasion dans différents quartiers, n’ont pas suffi à juguler les effets de l’abattage à ciel ouvert aggravés par le manque flagrant de civisme et le non respect des règles élémentaires d’hygiène sanitaire. Comment, diront certains, pouvoir sacrifier et dépecer un mouton dans un petit appartement perché aux derniers étages des immeubles ? A défaut d’autres alternatives, l’occupation des trottoirs pour l’abattage des bêtes est installée en pratique normale, courante, banale, voire légitime pour un grand nombre d’énergumènes qui ne se soucient guère de nettoyer et de remettre les lieux en bon état. Durant toute la matinée consacrée au rituel du sacrifice, aucun commerce n’était ouvert dans les quartiers, à l’exception de quelques boulangeries prises d’assaut par une foule de clients. L’Aïd 2019, comme celui des années précédentes, restera marqué par les mêmes pratiques et les mêmes cadences sociales propres aux jours de fêtes et jours fériés. Et après le plaisir du «melfouf» et la joie des grillades, très peu courantes chez les familles modestes, la page a été vite tournée. La «saison estivale» à moitié consommée, continue encore à rythmer le quotidien, rappelant la dure réalité du terrain social et urbain qui ne cesse de se compliquer. Après l’Aïd, les dépenses de la prochaine rentrée scolaire renforcent le fond d’inquiétude et de morosité. Les quelques «mauvaises langues» qui fréquentent encore chaque soir le café des lamentations oranais, ne font que spéculer sur les incertitudes partagées marquant la rentrée sociale et politique qui promet d’être très agitée. «Sur le plan économique et social, rien ne permet encore d’espérer un quelconque changement notable et positif permettant d’atténuer les carences et les déficits…Tous les secteurs, de l’eau potable au commerce, en passant par le transport urbain, l’hygiène et la santé publique, la gestion du cadre urbain, semblent touchés par le fléau de la stagnation et de la médiocrité…». Un constat assez partagé, qui reflète le pessimisme chronique forgé par les échecs et les déficits à chaque fois constatés…

Par S.Benali