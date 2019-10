<span style='text-decoration: underline;'>Les instituteurs du primaire de nouveau en grève </span>:<br><span style='color:red;'>Les écoles paralysées, les parents d’élèves désemparés</span>

Les écoles primaires ont été de nouveau paralysées hier par une grève générale des instituteurs qui semblent désormais déterminés à aller jusqu’au bout de leur mouvement de contestation entamé la semaine écoulée. Cette grève «libre» qui n’est encadrée par aucune organisation syndicale, a été organisée à l’appel de la «coordination des instituteurs du primaire» qui recourent aux réseaux sociaux pour mobiliser les maîtres d’écoles.

La grève qui a été largement suivie dans les écoles, peut être qualifiée de «réussie». Cependant, la coordination n’a déposé aucun préavis de grève et les parents d’élèves n’ont pas été alertés de la tenue de cette grève. Ce qui a été à l’origine de scène de panique devant les portes des écoles. La coordination des instituteurs a annoncé au début de cette semaine, que des rassemblements hebdomadaires seront organisés chaque lundi matin devant le siège du ministère de l’Education nationale et les académies à travers le territoire national pour appuyer ses revendications socioprofessionnelles.

Une plateforme nationale comportant vingt revendications, a été élaborée par les délégués des concernés qui insistent notamment sur l’amélioration des conditions de travail des maîtres d’écoles, la révision à la hausse des salaires, la classification à la catégorie 12 au lieu de 11 actuellement et le droit à la retraite anticipée et sans condition d’âge. Il est aussi question de la réduction du volume horaire dans le primaire, le droit au logement de fonction et au transport, la régularisation de la situation des enseignants stagiaires et vacataires et la résolution du problème du sureffectif. Le cycle primaire a été secoué la semaine écoulée, par deux grèves générales des instituteurs. Les écoles ont été paralysées par ces deux grèves générales qui ont été massivement suivies. Ce mouvement de contestation a été lancé pour dénoncer les «injustices» subies par les maîtres d’écoles dans le statut particulier et pour exiger l’«unification du classement des enseignants des trois cycles selon les diplômes universitaires obtenus, la réduction du volume horaire au primaire et l’exemption des instituteurs du primaire des tâches de gardiennage».

Les instituteurs estiment être les plus lésés parmi le personnel enseignant des trois cycles. Ils sont ainsi contraints d’assurer un volume horaire de 30 heures par semaine, alors que leurs collègues du secondaire n’assurent, selon eux, que le tiers de ce volume horaire.

Les contestataires dénoncent également le manque terrible de moyens pédagogiques et matériels dans les écoles primaires, l’insécurité dans les établissements scolaires et les intimidations exercées par l’administration contre les enseignants.

H.Maalem