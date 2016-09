Les édifices fragilisés par le temps… et l’abandon !

Après les anciennes mosquées, le siège de la grande mairie, celui de la grande poste et d’autres bâtiments moins connus, mais inscris au patrimoine architectural de la ville, c’est au tour du bel édifice, abritant le théâtre régional d’Oran, d’exprimer des signes d’usure de la structure, fragilisée par le temps et… l’abandon. Hier, on apprenait par l’agence officielle APS, que les programmes du théâtre «Abdelkader Alloula» ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre, suite à l’effondrement partiel d’un balcon. L’accident, qui fort heureusement n’a pas fait de victimes. Ceci, s’est produit samedi dernier vers 15h00, lors de la représentation d’une pièce pour enfants, “El Assad wel Hattab”. Le directeur de l’établissement Ghouati Azri, sans tomber dans l’alarmisme de circonstance, a indiqué que «c’est juste une petite partie du balcon qui est tombée sur une partie de l’orchestre, non occupé par le jeune public». Mais de toute évidence, les causes de cet effondrement, restent évidement liées, à un déficit d’entretien et de maintenance de la bâtisse. La direction a préféré suspendre le programme, jusqu’à ce que les services du Contrôle technique de la construction, (CTC), procèdent à un diagnostic de l’état des lieux de l’édifice, devenu quelque peu menaçant pour les spectateurs. Sous d’autres cieux, un tel “fait divers”, enregistré en plein spectacle pour enfants, aurait soulevé des colères et des alertes médiatiques pour demander des comptes, cerner les responsabilités et éviter les récidives. Mais à Oran, un peu plus qu’ailleurs, ce mini effondrement de balcon, en pleine représentation théâtrale pour des enfants, reste inscrit au registre des pures banalités, cumulées par la gestion du cadre urbain depuis cinquante ans. Selon des statistiques relevées l’an dernier, dans une thèse de magister à l’université d’Oran, les effondrements “partiels” du vieux bâti auraient causé depuis l’année 1970, la mort de 97 personnes, soit en moyenne 2 citoyens par an. Les oranais gardent en mémoire les drames les plus violents, dont celui de l’effondrement total d’un immeuble à la place Gambetta, qui a décimé toute une famille de sept membres, dont cinq enfants. Mais toujours installés dans la seule logique du “Mektoub” et de la “fatalité”, les responsables successifs, les acteurs sociaux et politiques concernés, voire même l’opinion publique locale et nationale, restent figés dans l’expectative, oublient les drames avec le temps, qui certes, guérit les blessures, et se complaisent dans une délité politique de tâtonnements et de replâtrage des façades. On sait, que le splendide opéra d’Oran, construit il y a plus d’un siècle, a presque tous les dix ans, fait l’objet d’opérations de restauration et de confortement, engloutissant de coquettes sommes d’argent. Des opérations qui se résumaient en réalité au “sablage” de la façade et à la réfection des peintures et des décors. Existe-t-il un rapport technique crédible et précis sur l’état des pierres, des murs et des fondations ? Intrigués par ce dernier incident, les “mauvaises langues” locales parlent déjà, peut-être abusivement, des effets néfastes des vibrations provoquées par le passage du Tramway, face à cet édifice fragilisé par le temps… et l’abandon..

Par S.Benali