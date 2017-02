Si tout va bien, si nous vivons dans une République respectable et respectueuse des citoyens, si les mots comme politique, démocratie, promesse électorale et autres concepts occidentaux ont un sens, il devrait pleuvoir des programmes dans les tout prochains jours. Les partis devraient nous sortir de leurs besaces, plein d’idées géniales. Et comme nous sommes effectivement dans un pareil cas de figure, nous aurons toutes ces promesses. Nous élirons nos députés et dans quelques mois, ce sera le tour de nos élus locaux. Mais tous les programmes, promesses et autres, ne résisteront pas à l’attitude de certains responsables locaux.

Ce n’est pas un scoop que de dire cela. Les Algériens des quatre coins du pays savent et voient quotidiennement, l’expression du «je-m’en-foutisme», dans les nids de poules qui prennent avec le temps des dimensions autrement plus importantes, jusqu’à accueillir un éléphant dans une sorte de totale indifférence des élus locaux qui font comme si de rien n’était. Et pour bien enfoncer le clou, ils hésitent rarement à s’exprimer sur les ondes des radios locales, pour affirmer que tout va bien dans leur commune, qu’ils s’acquittent admirablement de leurs tâches.

Il y a de quoi sortir de ses gonds, à voir le sang froid de ces maires qui ramènent tout au complot tissé par une grappe d’élus de l’opposition qui ne servent à rien d’autre, qu’à leur mettre les bâtons dans les roues. En attendant, les citoyens peinent à trouver une alternative, à l’incompétence des autorités locales.

Car, souvent, la réalité est en décalage par rapport aux discours des «locaux» destinés, non pas aux citoyens mais aux décideurs. Les maires et leurs collègues de l’administration, n’ont que faire de nous communiquer les projets réalisés. Leur public à eux, il est au Palais du gouvernement et à El Mouradia.

Nous en sommes donc encore, à cette navrante réalité, qu’il va falloir changer d’une manière ou d’une autre. Le problème c’est que le changement ne peut venir que de l’exécutif, certainement pas des électeurs. Changer un maire ne servira pas à grand-chose, si au final, il reconduit le comportement de son prédécesseur.

Par Smaïl Daoudi