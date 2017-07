<span style='text-decoration: underline;'>Pour venir à bout d’impressionnants incendies </span>:<br><span style='color:red;'>Les éléments de l’ANP mobilisés</span>

Suite aux impressionnants incendies ayant ravagé depuis plus de cinq jours des centaines d’hectares au niveau de plusieurs wilayas du pays, l’Armée nationale populaire (ANP) est appelée à la rescousse.

Les éléments de la Protection civile et ceux de la Direction des Forêts qui luttent difficilement contre les feux de forêts, ont été aidés par des détachements de l’armée qui ont investi le terrain pour prêter main forte et venir à bout de ces incendies.

Dans un communiqué rendu public hier, le ministre de la Défense nationale (MDN), a affirmé que la mission des éléments de l’ANP qui ont été dépêchés mercredi et jeudi derniers, est de lutter contre les feux et d’évacuer les habitants des zones touchées par les flammes et leur prodiguer les premiers soins.

«Suite aux incendies qui se sont déclarés dans différentes forêts à travers le pays, causés par la vague de chaleur ayant marqué ces derniers jours, des détachements de l’ANP ont été dépêchés les 12 et 13 juillet 2017, pour prêter main forte aux services de la Protection civile et de la Direction des Forêts, afin de maitriser les feux au niveau des wilayas de Tizi-Ouzou, Blida, Médéa, Tlemcen, Relizane et Jijel, ainsi que pour évacuer les habitants des zones touchées par les flammes et leur prodiguer les premiers soins» peut-on lire sur le communiqué du MDN.

Pour ce qui est du volet de la lutte contre la criminalité organisée et la contrebande, la même source affirme, des unités des Garde-côtes «ont déjoué à Oran (2ème RM) et Annaba (5ème RM), des tentatives d’émigration clandestine de 51 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale». Par ailleurs, des éléments des Garde-frontières «ont mis en échec à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5ème RM), des tentatives de contrebande d’une quantité de carburant s’élevant à 9884 litres», conclut le communiqué du MDN.

Il faut préciser que les incendies ayant touché plusieurs wilayas du pays, ont fait deux morts, des blessés, des dégâts matériels et des centaines d’hectares de végétation et d’arbres fruitiers partis en fumée.

Tizi-Ouzou est la wilaya la plus touchée par les feux de forêts où 51 incendies ont touché des zones à forte végétation. Afin d’aider les unités locales de la Protection civile dans leur lutte contre les incendies, des renforts des wilayas de Bouira et de Boumerdès ont été envoyés sur place mercredi dernier. Selon le Colonel Mohamedi Brahim, la wilaya de Bouira a envoyé sept engins alors que celle de Boumerdès en a dépêché 2 autres. Ces véhicules s’ajouteront à la soixantaine de camions dont dispose la Protection civile de Tizi-Ouzou et qui sont tous mobilisés pour tenter de maîtriser les incendies enregistrés depuis mardi. Les wilayas touchées par les incendies sont: Tizi-Ouzou, Béjaia, Skikda, Médéa et El Tarf.

Alger: Samir Hamiche