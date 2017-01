<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT</span>:<br><span style='color:red;'>Les élèves de l’école primaire «Mohamed Marmouchi» fêtent Yennayer</span>

«Donner aux ébats de l’enfance la verdure et les fleurs, l’air et le grand soleil, le sourire du ciel avec la joie de vivre, c’est ouvrir la cage aux oiseaux ivres de liberté, c’est rendre le corps plus robuste et l’âme plus radieuse».

Dans le cadre de la célébration du nouvel an amazigh, Yennayer, la direction de l’école primaire “Mohamed Marmouchi” à Tissemsilt a organisé une fête au profit des écoliers et écolières ainsi qu’au personnel pédagogique (professeurs et travailleurs). Ce jour- là, les enfants et les enseignants, vêtus de leurs plus beaux vêtements traditionnels, ont fait la fête et ont esquissé de jolis sourires sous l’œil du photographe. Pour l’occasion, un bon couscous a été servi aux enfants ainsi que des crêpes traditionnelles, «Beghrir». Par ailleurs, cette journée a été marquée par les chants du célèbre chanteur Idir « A vava Inouva » interprété par les élèves de l’école “Kadi Yahia” à Tissemsilt. La fête s’est poursuivie par un rituel ancestral pratiqué lors des festivités de Yennayer et des bonbons de toutes sortes sont versés sur le corps du plus jeune enfant, afin de lui assurer une vie douce et sereine. Cette fête est en effet une manière de réaffirmer les fondements millénaires de la civilisation», nous a déclaré une enseignante. La direction de l’école primaire “Mohamed Marmouchi” à Tissemsilt a profité de la circonstance pour que chaque élève bénéficie d’un sachet plein de toutes sortes de bonbons et friandises , cacahuètes, dragées, ainsi que des fruits «oranges et pommes» et du jus comme la tradition le veut. Tous ces mets sont mélangés pour former un grands tas rassemblé dans un sachet. « C’est une très bonne initiative de la part de nos responsables d’offrir des cadeaux à nos élèves. C’est très important pour leur moral », affirme un parent d’élève. Sur ce, dira un écolier: «Nous espérons de bons résultats dans l’ensemble» et d’ajouter:» On a été bien pris en charge avec un accueil psychologique dès notre rentrée scolaire en tout point de vue». L’école primaire “Mohamed Marmouchi” à Tissemsilt, était au rendez-vous durant cette circonstance de Yennayer et une bonne ambiance était affichée à travers les élèves. Une conférence inaugurale a été animé par une enseignante en langue Amazighe, sur «Yennayer». Le peuple autochtone utilisait un calendrier agraire, qui lui permettait de connaître les différentes saisons et répartissait les travaux agricoles. Il s’agit du calendrier grégorien par référence au pape Grégoire XIII, qui a réformé le calendrier julien, qui accusait un grand retard. Grégoire divisa l’année en 365 jours, rajouta un jour supplémentaire au mois de février (un rajout qui doit se faire tous les 04 ans) et qui a supprimé le retard de 10 qu’accusait le calendrier julien en passant du jeudi 04 octobre 1582 au vendredi 15 octobre. Aujourd’hui encore le calendrier agraire est encore en usage pour les différents travaux agricoles et les vieilles femmes continuent à compter les saisons selon ce calendrier. Le premier jour de l’an de ce calendrier dit fête de Yennayer, un mot composé qui veut dire «yen», qui signifie «un» et «n’ayyer» qui veut dire du «mois» soit «premier du mois», est toujours célébré par les Maghrébins avec des variantes. Le repas de Yennayer est composé de l’incontournable couscous au poulet. Généralement il est préparé avec du poulet et des légumes sec. Pour souhaiter une année agricole prospère. Dans certaines régions on continue à préparer la soupe aux 07 légumes verts, ou herbes dans d’autres, la soupe est remplacée par la galette aux 07 herbes, toujours pour souhaiter que la nouvelle année soit bénéfique, pour l’agriculture. La maison est embellie et les trois pierres du foyer sur lequel on préparait jadis à manger sont remplacées par d’autres neuves. Autour du plat du nouvel an on dépose un nombre de cuillères égal à celui des membres de la famille, même si certains sont absents. La cuillère de l’absent est symboliquement posée pour souhaiter un retour parmi les siens. Aujourd’hui, Yennayer demeure l’une des plus anciennes fêtes encore célébrées par les habitants de l’Afrique du Nord, qui ont perdu beaucoup de leurs traditions sacrifiées sur l’autel de la «modernité » et d’une crise identitaire, qui n’a cesse de s’amplifier. Bonne chance et bonne continuation! Aussi, les élèves étaient détendus, à l’aise et conscient de l’importance de cette circonstance. Yennayer est fêté dans la tradition qui a toujours prévalue, une ambiance solennelle qui réunit toute la famille de l’’école primaire “Mohamed Marmouchi” à l’effet d’exprimer les vœux mais aussi, consolider les liens et se retrouver autour de cet évènement historique. Bravo Mesdames et Messieurs les enseignantes et enseignants et le directeur de l’école. Que cette opération a été généralisée à travers tous les établissements scolaires de la wilaya de Tissemsilt ainsi que 36 divisions ont été ouvertes pour la langue Amazighe à travers la wilaya de Tissemsilt ”, selon le directeur de l’éducation de la wilaya de Tissemsilt.

MohamedAchref