<span style='text-decoration: underline;'>Pas de chauffage à l’École primaire «Touaibi Belkacem» </span>:<br><span style='color:red;'>Les élèves grelottent de froid</span>

Les élèves de l’école primaire «Touaibi Belkacem» à Tissemsilt, grelottent de froid depuis le mois d’octobre 2017.

Cette situation déplaisante qui incommode les élèves, a fini par provoquer la colère des parents qui commencent à s’organiser pour saisir qui de droit, comme nous le confient des parents qui ont pris contact avec le journal “Ouest Info“. Un froid glacial qui couvre les classes (salles de cours). Les parents d’élèves sont montés au créneau pour dénoncer les conditions déplorables dans lesquelles les élèves poursuivent leur scolarité à cause, entre autres, de l’absence de chauffage dans des salles de classes transformées en congélateurs (chaudière en panne). Ainsi que les élèves réclamant le chauffage et l’amélioration des conditions de travail dans les classes.

Dans les classes, des élèves aux lèvres gercées, aux mains bleuies par le froid, essayent tant bien que mal de suivre la leçon en tapant régulièrement sur le sol pour réchauffer un tant soi peu des pieds gelés etc. Cette situation dans laquelle les élèves prennent leurs cours, les pénalise durement. «C’est quasiment-impossible de suivre la leçon dans de telles conditions. Les salles sont devenues de véritables chambres froides», nous dit un élève en classe de deuxième année élémentaire. Avec la vague de froid qui sévit actuellement, beaucoup de voix dénoncent cette situation dans laquelle se retrouvent les élèves. Les parents d’élèves, les enseignants et les enseignantes, interpellent le wali de Tissemsilt afin de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à ce problème crucial qui influe négativement sur la scolarité des élèves.

Selon les informations recueillies, l’administration de l’école primaire a déjà signalé cette lacune (chaudière en panne, mais à ce jour rien n’a été fait). Pourtant, l’association des parents d’élèves devra intervenir pour trouver une solution rapide pour le bien de tous les élèves. Pour l’instant, les élèves endurent le calvaire. Cependant, le froid est tel que les enfants n’arrivent même pas à tenir le stylo, selon leurs enseignantes.

Mohamed Achraf