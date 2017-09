<span style='text-decoration: underline;'>Rentrée scolaire</span>:<br><span style='color:red;'>Les élèves rejoignent les bancs de l’école</span>

La nouvelle année scolaire a débuté mercredi dans de «bonnes conditions», à travers les wilayas du Sud du pays, a-t-on constaté.

Plus de 950.000 élèves, tous cycles d’enseignement confondus, dans les wilayas d’Ouargla, Tindouf, Bechar, Laghouat, Ghardaïa, Adrar, Illizi et El-Oued, ont été accueillis à travers les structures pédagogiques, dotées des cantines scolaires. Le coup d’envoi officiel de la nouvelle année scolaire a été donné dans la matinée, depuis la wilaya d’Ouargla, par la ministre de l’Education national, Nouria Benghabrit, lors d’une cérémonie symbolique organisée au nouveau groupement scolaire «Cheikh Bouamama», dans la commune de Hassi Benabdallah. La wilaya d’Ouargla compte plus de 187.000 élèves : 89.281 dans le primaire, dont 18.703 en année préparatoire et en première année, le moyen (60.935 ), le cycle secondaire (27.595). Cet effectif est réparti sur 312 écoles primaires ,113 Collèges d’enseignement moyen (CEM) et 49 lycées.

Le secteur de l’Education dans cette wilaya du Sud-est a été consolidé par de nouvelles structures pédagogiques, à savoir un lycée dans la commune de N’goussa, un CEM dans la localité de Chagga (commune de El-Alia) et trois groupements scolaires implantés dans les communes de Hassi Benabdallah, Témacine et Nezla. Ces nouveaux établissements éducatifs vont contribuer à diminuer la surcharge dans les classes et améliorer les conditions de scolarisation des élèves, notamment dans les zones rurales. Pour le cycle primaire, la nouvelle rentrée scolaire sera marquée également par l’ouverture de classes pour l’enseignement de la langue tamazigh au chef-lieu de wilaya et dans la commune de Blidet-Amor (wilaya déléguée de Touggourt), en plus de l’ouverture de 409 classes préparatoires, a-t-on fait savoir.

Dans la wilaya de Tindouf , à l’extrême Sud-ouest du pays,16.126 élèves, tous cycles éducatifs confondus, ont retrouvé les bancs de l’école. Il s’agit de 9.281 écoliers dans le primaire répartis sur 318 classes, dont l’encadrement est assuré par 318 enseignants, 5.067 autres dans le moyen encadrés par 339 enseignants à travers 17 CEM, alors que le secondaire compte un total de 1.778 élèves encadrés par 166 enseignants dans quatre lycées, selon les données de la direction locale du secteur. Les cantines scolaires dans l’ensemble des écoles primaires de Tindouf vont garantir, à partir de la première journée de cette rentrée scolaire, des repas chauds aux écoliers , a-t-on assuré. La wilaya de Bechar recense, pour sa part, quelque 74.345 élèves dans les trois cycles d’enseignement, à savoir 38.911 élèves dans le primaire, dont 3.963 nouveaux inscrits attendus dans 161 groupements scolaires, 24.514 élèves dans le moyen et 10.920 autres dans le cycle secondaire qui a été consolidé par deux nouveaux lycées.

Ils seront encadrés par 4.205 enseignants, dont 1.851 pour le primaire, 1.421 pour le moyen et 933 autres pour le secondaire. A Adrar, quelque 117.000 élèves sont attendus à travers 476 établissements éducatifs, à savoir 350 écoles primaires, 86 CEM et 40 lycées, dont un nouveau dans la commune de Metarfa (Nord de la wilaya déléguée de Timimoune), selon la direction de l’éduction. Toutes les dispositions ont été prises par le secteur pour l’attribution d’un quota de 40.000 primes de scolarité (3.000 DA), aux bénéficiaires à travers les différentes daïras.

Dans la wilaya d’Illizi, les structures pédagogiques ont été renforcées, au titre de la nouvelle année par une école primaire à Ohanet (commune d’In-Amenas), deux CEM base (4) à Bordj Omar Driss et In El-Kours (commune de Illizi), une classe dans le CEM Cheikh El-Mokrani à Bordj Omar Driss ,une cantine scolaire dans la localité de Tamdjert ,et une unité de dépistage et de suivi (UDS) à Bordj El-Houas. L’encadrement pédagogique et administratif, dans cette wilaya, a été consolidé par le recrutement de 49 nouveaux enseignants, dont 41 pour le primaire, 8 autres pour le secondaire, en plus de 47 administrateurs (divers grades). Le secteur de l’éducation dans la même wilaya, recense un total de 1.485 nouveaux inscrits dans les classes préparatoires ouvertes dans les différentes écoles primaires,1.490 nouveaux élèves dans le moyen et 489 autres dans le secondaire, pour un effectif global de 220.250 élèves, dont 10.456 filles.