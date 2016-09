<span style='text-decoration: underline;'>Des températures caniculaires enregistrées à Oran et ses périphéries</span> :<br><span style='color:red;'>Les élèves suffoquent dans des classes surchargées et non climatisées</span>

Des températures caniculaires enregistrées à Oran et ses périphéries : Les élèves suffoquent dans des classes surchargées et non climatisées

«Je suffoque dans la classe» ! Durant l’après-midi c’est l’enfer. Nous sommes 37 élèves dans une petite salle qui n’est ni aérée ni climatisée. L’air est irrespirable et la chaleur est insupportable», raconte cette petite élève à la sortie de son école primaire à Oran-Est.

Avec les températures caniculaires enregistrées ces derniers jours à Oran et ses environs, les conditions d’enseignement dans les classes en béton sont devenues infernales pour les petits élèves. Les instituteurs sont souvent obligés d’enseigner dans des classes surchargées sous des températures dépassant les 32 degrés. «Je m’asphyxie dans la classe». Je ne peux plus suivre les cours», témoigne cette petite élève en 4ème année primaire. Un parent d’élève, en colère, dénonce: «Les salles de cours ne sont même pas équipées de ventilateurs. Dans les écoles situées dans les périphéries, des zones réputées chaudes, à l’exemple de Haï Nedjma, Braya, Tafraoui, Bethioua et Chahairia, c’est la fournaise pour les élèves. Il y a des classes surchargées avec 44 élèves parfois plus. Le plus révoltant est que l’académie n’a rien fait pour au moins soustraire une heure de classe durant l’après-midi. Les élèves sont contraints de suivre des cours jusqu’à 16h15». Les élèves souffrant de maladies chroniques, sont les premières victimes de cette vague de chaleur. Les élèves atteints de maladies respiratoires ou cardiaques, peuvent souffrir de difficultés et de complications respiratoires, cardiovasculaires et diabétiques dues à la hausse des températures et au très fort taux d’humidité. A noter que les fortes chaleurs peuvent durer encore plusieurs jours. Elles provoquent des complications aux malades atteints de diabète, de maladies cardiovasculaires et les personnes souffrant de maladies respiratoires. Les services de la DAS qui sont au courant de cette situation, ont annoncé, au courant de cette semaine, qu’une cinquantaine de climatiseurs seront installés dans les écoles primaires, mais pour un parent d’élève, il s’agit d’une goutte dans un océan. «Une cinquantaine de climatiseurs ne régleront aucunement le problème. Il existe une centaine d’écoles primaires à Oran. Il faut que la direction de l’Education intervienne pour alléger l’emploi du temps durant cette vague de chaleur pour préserver la santé des élèves», affirme ce parent d’élève.

H. Maalem