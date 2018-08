<span style='text-decoration: underline;'>Afin de stabiliser les prix des moutons</span>:<br><span style='color:red;'>Les éleveurs demandent des espaces de vente directe</span>

Salem Bouzid, responsable de la communication de la Fédération nationale des éleveurs affiliée à l’Union nationale des paysans algériens a appelé hier à Alger à la mise en place des espaces de vente directe des moutons dans les grandes villes notamment à Alger.

Lors d’une conférence de presse organisée hier matin au siège de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCAA), M. Bouzid a indiqué que durant les années précédentes, les autorités ont opté pour la vente directe des moutons et ce dans l’objectif de stabiliser les prix sur le marché. Mais, se désole-t-il, cette année rien de cela n’a été fait. Ainsi, il a souligné que la Fédération des éleveurs a sollicité le président de l’Union nationale des paysans algériens, Mohamed Alioui pour intervenir auprès du ministère de tutelle afin d’organiser la réunion annuelle précédant l’Aid El-Adha entre la tutelle et les éleveurs. « Nous attendons encore la réponse de la tutelle », a-t-il indiqué.

D’ailleurs, le conférencier a estimé que la cherté des prix des moutons est due essentiellement à l’«anarchie » qui règne sur le marché de vente détenu par « les intermédiaires ». Selon M. Bouzid, l’écart des prix existant entre les grandes villes et les zones d’élevage varie entre 8000 et 15000 dinars. Ainsi, l’interlocuteur jette la balle dans le camp des intermédiaires accusés d’être à l’origine de « cette cherté et de cette anarchie ». Sur ce point, le conférencier a appelé le ministère de l’Agriculture à mettre en place des espaces de vente directe des moutons. «Dans l’objectif de stabiliser les prix des moutons et baisser l’écart des prix existant entre les zones d’élevage et les grandes villes notamment côtières, le ministère de l’Agriculture a intérêt à réunir les éleveurs et ce dans l’objectif de mettre en place des espaces de ventes directes des moutons », précise M. Bouzid. « Nous ne demandons rien des autorités. La seule chose que nous voulons, c’est la réservation des espaces de vente directe des moutons dans les grandes villes notamment celles côtières. Mais à condition que ces espaces disposent de toutes les commodités ; la sécurité, la disponibilité des points d’eau et les aliments de bétail.», Souligne-t-il avant de rappeler que le cheptel national des ovins est estimé aujourd’hui à 28 millions de têtes. Le conférencier souligne aussi qu’environ 600 000 personnes activent dans le secteur de l’élevage en Algérie.

Quant à lui, le président de l’ANCAA Lhadjtahar Boulenouar, a soutenu l’appel des éleveurs consistant à mettre en place des points de vente directe des moutons, tout en appelant au respect des volets d’hygiène et sanitaire. Il a appelé en outre à la valorisation des peaux de moutons qui seront récupérées lors de la journée de l’Aïd. Pour lui, entre 3,5 et 4 millions de têtes seront égorgées en une seule journée. Ainsi, il est nécessaire de valoriser cette matière de valeur économique et commerciale.

Par ailleurs, M. Boulenouar a souligné que pas moins de 50800 commerçants dont 5506 boulangers sont concernés par la permanence de l’Aid El-Adha. Sur ce sujet, le président de l’ANCAA a appelé les présidents des communes à afficher les listes des commerçants concernés par la permanence de l’Aïd à travers les différentes localités de leurs communes et ce, pour permettre au plus grand nombre de citoyens de prendre connaissance de ces permanenciers.

Alger: Noreddine Oumessaoud