<span style='text-decoration: underline;'>Le centre de formation professionnelle de la commune de Misserghine</span>:<br><span style='color:red;'>Les éleveurs intéressés par la formation</span>

Le centre de formation professionnelle de la commune de Misserghine a été promu pôle d’excellence de développement de la formation en agriculture en vertu d’une convention signée entre les ministères de la Formation et de l’Enseignement professionnels et de l’Agriculture.

Sur ce plusieurs actions ont été lancées durant l’année écoulée, d’autres devraient voir le jour au courant de cette année 2017. A ce propos la direction de la fomation professionnelle s’est fixée comme objectif d’augmenter le nombre de spécialités offertes en mode résidentiel et apprentissage et celui de l’effectif des stagiaires en mode résidentiel et apprentissage, perfectionnement des formateurs afin de répondre aux besoins en formation continue. Pour l’année 2016, le nombre des agents en pisciculture était de 17. Le même établissement a enregistré la formation de 24 éléments spécialisés en élevage des ruminants, 10 en cultures maraîchère, 29 en élevage avicole, 24 en apiculture, 16 en arboriculture, 9 en élevage, ovin et caprin, enfin 23 agents spécialisés en horticulture. Concernant l’état des effectifs en mode de formation de type « apprentissage ». S’agissant de la formation qualifiante, le pôle d’excellence de Misserghine a enregistré la sortie de 99 diplômés en apiculture, dont 9 filles, 44 en élevage gros bétail, dont 4 filles, et 19 en aviculture, parmi lesquelles 6 filles. L’on note par ailleurs, la formation en cours de 43 agents spécialisés en production de plants, 60 en production fruitière et 35 agents de poisson d’ornement. En matière d’assistance technique en arboriculture fruitière, un nombre d’actions seront réalisées dans le cadre d’un partenariat avec l’institut national de l’arboriculture fruitière et la vigne ITAFV, ayant pour objectifs entre autres, la réhabilitation de la clémentine et des autres variétés d’agrumes, la plantation d’une collection d’agrumes et la réception de 131 plants certifiés réparties sur 12 variétés offertes par la ferme de démonstration de l’ITAFV au courant de l’année 2017. A noter que le CFPA de Misserghine s’est doté d’un ensemble de pépinières d’espèces d’agrumes composés de 200 plantes comme don de l’institut national des techniques d’arboriculture fruitière et de viticulture pour les planter en septembre écoulé, permettant d’établir une base pédagogique à la formation des stagiaires et l’acquisition de techniques en émondage des agrumes. Dans le même registre et dans le cadre du projet de l’installation de la pépinière d’agrumes, l’institut de Misserghine a réceptionné un lot de plants de citronniers et orangers destiné à la production des plants d’agrumes fournis par la station de l’ITAFV Mohammedia, Mascara.

A.Yasmine