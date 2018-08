<span style='text-decoration: underline;'>Aid el Adha</span>:<br><span style='color:red;'>Les éleveurs pourront vendre dans 105 points de vente directes de moutons à Alger</span>

Enfin la demande des éleveurs de moutons ont eu l’autorisation et l’accompagnement des autorités locales au niveau de la wilaya d’Alger pour vendre leurs moutons dans plusieurs espaces de vente directes.

Ainsi, un total de 105 points de vente directes de moutons ont été ouverts depuis jeudi dans différentes régions de la capitale en prévision de la fête de l’Aid El Adha.

Cette annonce a été faite jeudi à Alger par le président de la Chambre nationale de l’agriculture (CNA), Doubbi Bounoua Ladjel. «Ces espaces de vente aménagés à travers la wilaya d’Alger devraient offrir les meilleures conditions de vente en rapprochant directement les éleveurs des consommateurs», a-t-il déclaré à l’issue d’une rencontre qui l’a regroupé avec le président de la Fédération nationale des éleveurs, Djilali Azaoui et des éleveurs de différentes wilayas du pays au siège de la CNA.

Le président de la Chambre a tenu à expliquer que ces espaces ont été accordés prioritairement aux éleveurs qui sont munis de leur carte professionnelle en plus d’un certificat de vaccination de leur bétail. « Ce sont des conditions obligatoires pour sécuriser les ventes en protégeant le citoyen contre les produits avariés. », a-t-il dit.

Toutefois, il a mentionné qu’il existe deux espaces très demandés par les éleveurs par rapport aux autres points de vente ; il s’agit du site de la Safex, du coté du parking et celui de Bab ezzouar. Mais leur capacité d’accueil ne dépasse pas une trentaine d’éleveurs chacun. « Ce sont les deux endroits préférés des éleveurs car ils offrent plus de confort et de sécurité par rapport aux autres sites. De plus, ils sont accessibles aux citoyens, ce qui permet une plus grande affluence vers ces deux marchés. », Indique-t-il avant d’ajouter que pour trancher sur la question, ce même responsable a affirmé que la chambre procèdera à un tirage au sort.

Pour sa part, le président de la Fédération nationale des éleveurs, Djilali Azaoui, a rappelé que le ministère de l’Agriculture aménage depuis 2014, des points de vente à travers les grandes villes du pays à l’approche de l’Aid. Il a considéré que c’est une expérience réussie du fait qu’elle a permis de réduire l’anarchie et la spéculation qui prévaut sur le marche de bétail à cette occasion. « C’est une opération qui a fait ses preuves car elle profite aussi bien aux éleveurs qu’au consommateurs. », souligne le représentant des éleveurs. Pour lui, elle permet de décentraliser la vente tout en permettant à l’éleveur d’écouler la totalité de son produit avec une marge bénéficière «appréciable». En outre, elle offre l’occasion aux consommateurs d’acheter un produit sain à des prix «abordables». Interrogé sur les prix, le représentant des éleveurs a avancé une fourchette comprise entre 40.000 et 50.000 dinars pour un mouton de taille moyenne et un prix oscillant entre 60.000 et 111.000 lorsqu’il s’agit d’une bête de plus d’un quintal. « On ne peut pas imposer un prix fixe mais une chose est sûre, l’abondance de l’offre et la multiplication des sites de proximité consacrés à la vente de bétail va barrer la route aux spéculateurs, ce qui profitera forcément aux consommateurs sans pénaliser les éleveurs. »

Entre 4 à 5 millions de tête ovines seront sacrifiés au cours de la fête de l’Aid cette année selon le président de la CNA.

Alger: Noreddine Oumessaoud