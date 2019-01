<span style='text-decoration: underline;'>Alors que la peste des petits ruminants gagne du terrain</span>:<br><span style='color:red;'>Les éleveurs s’inquiètent et attendent le vaccin</span>

Il semble que la décision de fermeture des marchés hebdomadaires de bétail pendant un mois et l’interdiction de toutes formes de déplacement du cheptel, n’a pas empêché la propagation de la peste des petits ruminants (PPR) à travers plusieurs wilayas du pays.

Sur ce sujet, les services vétérinaires (DSV) du ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, avaient estimé les pertes causées par la PPR à plus de 1200 têtes de bétail à travers 12 wilayas. Pour faire face à ce virus, il a été question de débloquer une enveloppe de 400 millions de dinars pour l’acquisition, début 2019, d’un vaccin contre cette épidémie. Mais le problème qui continue à se poser c’est les marchés informels du bétail et ce, faute de conscience des éleveurs et commerçants. D’ailleurs, les services du Ministère de l’Agriculture sont intervenus dans plusieurs localités pour empêcher les éleveurs de vendre leurs cheptels dans plusieurs marchés de moutons improvisés à l’image de Takhmaret, Hammadia dans la wilaya de Tiaret. On parle aussi du refus des éleveurs de déclarer les cas présumés de fièvre aphteuse et ce, par crainte de la décision d’abattre leur bétail.

Ainsi, il est nécessaire d’engager sur le terrain des campagnes de sensibilisation auprès des éleveurs pour faire face à cette épidémie qui ne cesse de ravager des dizaines de bétail.

Cette situation a provoqué une forte inquiétude chez les éleveurs qui ont subi de lourdes pertes, réclamant ainsi, des vaccins et des médicaments pour faire face à l’épidémie. Mais il est nécessaire d’attendre les résultats d’analyses confiées à un laboratoire régional à Mostaganem.

À noter que ces pertes ont été enregistrées notamment au niveau de plusieurs wilayas dont Biskra, Djelfa, Oum el Bouaghi, Tébessa, Médéa, Saïda, Tiaret, Laghouat, Naama et Tlemcen. La wilaya de Sidi Bel Abbès a enregistré la disparition de 40 moutons après avoir recensé 32 cas la semaine dernière au niveau de la commune de Taghalimet, située à 40 km au sud de Sidi Bel Abbès, selon le même média. À Mascara, la Direction des services agricoles a recensé 30 cas de décès de moutons dans la commune d’Aouf. Les services sanitaires soupçonnent la peste des petits ruminants, sans être toutefois catégorique. L’épidémie continue à conquérir du terrain en causant la perte de plus de 300 têtes de bétail dans les wilayas de Bouira et de Djelfa.

