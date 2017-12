Les élus respectueux d’Oran et des Oranais… 

Les responsables des délégations communales ont été installés samedi dernier, signant ainsi le coup d’envoi, du

nouveau mandat de cinq ans de l’Assemblée communale élue, lors des élections de novembre dernier. Un mandat qui inclut, on le sait, l’organisation et le déroulement des jeux méditerranéens qui auront lieu au printemps 2021. Après les polémiques, les remous et les tensions exacerbées, durant la campagne électorale, c’est dans le calme et la sérénité retrouvée, que les élus, conduits par le Maire M. Norredine Boukhatem, ont entamé leur première et courte phase d’imprégnation et d’organisation, permettant la prise en charge de leurs missions.

Dans un souci d’optimiser à chaque fois, l’utilisation du temps, les cérémonies officielles d’installation, désignant aux différents postes de gestion municipale, ont été judicieusement lancées le même jour, démarrant symboliquement par le secteur de Sidi El Houari, l’ancienne cité historique de la capitale oranaise. Profitant de chaque instant et de chaque occasion pour mobiliser et motiver les membres de l’équipe municipale, Nourredine Boukhatem affichait une ferme volonté de répondre aux enjeux et aux défis de son nouveau mandat.

«Il s’agit pour nous, d’être à la hauteur des attentes des habitants d’Oran et de répondre à toutes leurs préoccupations». Un engagement partagé qui semblait même perceptible sur les visages et le regard de la majorité des membres, réunis ce samedi matin dans le hall d’entrée du Cabinet du Maire, avant de se rendre sur le terrain. Rappelons, que conformément aux délibérations de la 1ère Assemblée générale extraordinaire, les six membres du Conseil exécutif, Vice-présidents de l’APC sont: MM. Ouaed Mohamed, Belabbes Abderrahmane, Mme Bouamama Mokhtaria, Omar Farouk Benattou, Belarbi Abdallah et Salim Benaïssa Keddar.

Commentant cette composante, bon nombre d’observateurs de la scène locale soulignent, la débâcle cinglante enregistrée par le parti RND, à ces élections locales, menées par Mohamed El Morro. Ce dernier, affirment quelques mauvaises langues, avait «vendu la peau de l’Ours avant de l’avoir tué», déclarant même, que «lorsque je serai maire, je confierai le nettoyage et l’entretien au maire sortant». Ceux qui évoquent aujourd’hui ces propos, réels ou supposées, ont bien raison de souligner, que «le nettoyage et l’entretien de la ville» est l’une des missions les plus honorables et les plus glorifiantes pour un élu respectueux d’Oran et des Oranais…

Par S.Benali