<span style='text-decoration: underline;'>En partenariat avec l’Agence Nationale du Sang</span>:<br><span style='color:red;'>Les employés de Ooredoo participent à l’opération de don de sang</span>

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo a participé à l’élan de solidarité nationale en organisant une opération de collecte de sang auprès de ses employésau niveau de son siège sis à Ouled Fayet, Alger.

Devenue au fil des années une tradition chez Ooredoo, cette initiative humanitaire, qui s’est déroulée le lundi 28 octobre 2019, a connu une forte présence des employés qui ont répondu favorablement à cet appel.

Cet acte de volontariat des employés de Ooredoo est un geste noble qui rejoint la campagne nationale de sensibilisation sur l’importance du don de sang, lancée par l’ANS. En marge de cette opération, Ooredoo a reçu un trophée par l’Agence Nationale du Sang en reconnaissance à son engagement citoyen et à sa politique de responsabilité sociétale. Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a déjà organisé durant les années précédentes des opérations de collecte de sang de ses employés, notamment à l’occasion de la Journée Nationale des donneurs de sang. A travers cette manifestation de grande générosité, Ooredoo réaffirme son statut d’entreprise pleinement engagée dans les actions à responsabilité sociétale et confirme sa solidarité et son engagement citoyen envers la société algérienne.