<span style='text-decoration: underline;'>Formation professionnelle</span>:<br><span style='color:red;'>Les énergies renouvelables en ligne de mire</span>

Le développement des énergies renouvelables est parmi les axes importants du plan d’action du gouvernement. Et ce créneau est exhorté dans plusieurs secteurs notamment la formation professionnelle, où on s’intéresse de plus en plus à la formation en énergies renouvelables notamment en lançant de nouvelles spécialités.

Pour cela à Oran, deux nouvelles spécialités liées à ce créneau, ont été lancées hier au titre de la rentrée professionnelle de février. Au niveau du Centre de formation d’Oued Tlèlat, 5 nouvelles spécialités ont été lancées notamment l’installation des panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, ainsi que l’installation et maintenance des panneaux solaires et thermiques pour les autres spécialités. Il s’agit de l’usinage sur tour à commande numérique, réseaux télécoms filaires et mécatronique automobile. Notons, que la rentrée professionnelle de février ouverte hier en présence du wali Mouloud Chérifi au niveau du centre de formation d’Oued Tlélat, a enregistré un effectif nouveau de 6905 postes pédagogiques.

Ces postes sont répartis comme suit: 3460 pour la formation diplômante, 970 pour la formation résidentielle, 2475 au titre de la formation par apprentissage. La stratégie du secteur selon notre interlocuteur, vise au renforcement de la formation par apprentissage, «Nous avons une stratégie d’avoir un grand nombre de formés dans le mode de formation par apprentissage, c’est un mode qui a beaucoup davantage, il permet d’utiliser les équipements des entreprises. 80% de la formation se passe au niveau de l’entreprise» dira le directeur de la formation professionnelle. En matière de partenariat, 30 conventions ont été signées avec plusieurs institutions pour la formation de 1940 stagiaires notamment la direction de l’emploi, la direction de l’administration locale, direction du tourisme et de l’artisanat, Renault Algérie, production etc.

Dans le cadre de la convention avec Renault Algérie production, une trentaine de nouveaux inscrits vont suivre une formation dans 4 spécialités alors que 39 sont en cours de formation actuellement dans l’usine d’Oued Tlèlat. Notons, que le potentiel photovoltaïque de l’Algérie, est estimé à près de 2,6 millions de térawatts/heure (TW/h) par an, soit 105 fois la consommation mondiale d’électricité. Pour rappel, le secteur de la formation professionnelle a abordé une nouvelle stratégie orientée vers l’économie alternative aux hydrocarbures. Cette nouvelle stratégie vise à orienter le système de la formation professionnelle vers des filières et des spécialités économiques dans des secteurs retenus par le gouvernement comme alternatifs aux hydrocarbures dont l’agriculture, le tourisme et l’industrie. Cette stratégie est basée sur la recherche permanente pour adapter le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels au marché de l’emploi en fournissant des spécialités professionnelles pour satisfaire aux besoins des entreprises économiques en main-d’œuvre qualifiée. Le secteur de la formation professionnelle doit s’adapter à la réalité économique du pays en se concentrant sur la formation de la ressource humaine dans des spécialités en adéquation avec les spécificités économiques de chaque wilaya.

Fethi Mohamed