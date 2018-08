Les enjeux de santé publique

Comme dans plusieurs autres grandes villes du pays, Oran a subi les effets néfastes d’une urbanisation sauvage ayant entraîné un cruel déficit en matière de réseaux d’assainissement, d’hygiène publique et de préservation de l’environnement. Les carences et insuffisances sont toujours inscrites au registre des «points noirs à éradiquer». A l’image des déchets abandonnés, des décharges sauvages parfois à proximité des sources d’alimentation en eau potable, des trottoirs et chaussées délabrés et de bien d’autres fléaux urbains : Une situation qui va à l’encontre de toute notion de progrès et de modernité. L’Aid 2018 fait désormais partie du passé et emportera avec lui les beaux discours et les fausses promesses faites autour d’une amélioration des conditions d’hygiène et de préservation du cadre urbain. Des milliers de peaux de mouton auraient été collectées et «récupérées», conformément nous dit-on, aux instructions des pouvoirs publics concernés. Mais au delà des chiffres avancés, sur des terrains de proximité comme par exemple aux HLM et à l’USTO, on pouvait constater que les citoyens ne disposaient d’aucun point, d’aucun bac, d’aucune signalisation ou d’aucune information indiquant l’endroit oû la peau de leur mouton devait être déposée. La majorité des familles, notamment résidents les étages supérieurs des immeubles, ont transformé le moindre coin ombragé de la cité en abattoir improvisé, ne rapportant ensuite à la maison que la viande et les abats bien nettoyés. Après égorgement du mouton, bon nombre, fort heureusement, n’ont pas manqué de nettoyer l’endroit à grande eau et de déposer la peau à coté du point de ramassage des ordures ménagères qui allaient s’amonceler. En quelques heures, les odeurs nauséabondes allaient imprégner l’atmosphère, attestant du nombre de peaux de mouton non salées et non protégées qui allaient être jetées. Encore une fois, beaucoup s’empresseront de dénoncer le manque de civisme et de responsabilité citoyenne pouvant conduire à cet état des lieux. Mais on ne peut faire l’impasse sur les défaillances et les carences d’un système de gestion local incapable de sensibiliser, de former et de mobiliser les habitants autour de ces enjeux de santé publique et de préservation du cadre de vie. En juin 2003, la peste bubonique est apparue dans la localité de Kehaïlia, aux portes d’Oran. Et la semaine dernière, à peine quinze années plus tard, c’est au tour du choléra, l’autre maladie moyenâgeuse qui a touché de grandes agglomérations urbaines dont la Capitale Alger. La peste tout comme le choléra ne peuvent être éradiqués et disparaître du jour au lendemain sans une sérieuse et radicale stratégie de prévention et d’hygiène urbaine, excluant les tâtonnements et les médiocres improvisations.

Par S.Benali