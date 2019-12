<span style='text-decoration: underline;'>Éducation nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Les enseignants du cycle primaire campent sur leur position</span>

Alors que le ministère de l’Éducation nationale a annoncé des mesures suite à la grève cyclique ayant touché le cycle primaire ainsi que le boycott des examens trimestriels, les enseignants campent toujours sur leur position.

Le bras de fer opposant les deux parties est loin de connaitre un dénouement.

En effet, le cycle que l’on croyait jusque-là loin des troubles qui touchent chaque année le secteur de l’éducation nationale d’une façon globale n’est finalement pas épargné, cette année, des mouvements de grèves.

Ainsi, les enseignants qui observent une grève cyclique hebdomadaire de trois jours et ayant boycotté, la semaine passée, les examens trimestriels, ont réagi aux dernières mesures annoncées par le département de Abdelhakim Belabed. Selon une source qui s’est confiée à Ouest Tribune, la majeure partie des enseignants sont favorables au maintien des décisions prises précédemment lors des différentes réunions menées par la coordination des enseignants du primaire, à savoir, la poursuite de la grève cyclique et le boycott des examens trimestriels.

La même source nous a affirmé « qu’un communiqué sera publié incessamment par la Coordination nationale des enseignants du primaire dont la décision sera pour « la poursuite de la grève cyclique et le boycott des examens trimestriels ».

Il est à rappeler qu’en fin de semaine passée, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé la prise d’une série de mesures pour apaiser un tant soit peu le climat rigide ayant sévi depuis plusieurs jours au sein du cycle primaire.

Affirmant qu’il n’a jamais tardé à écouter les doléances des enseignants, le département de Belabed a notamment annoncé que l’enseignant accédera désormais à l’échelon 12 au lieu de 11, et ce, à compter de la date du 31 mars 2020.

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé aussi dans son communiqué la mise en place d’un système d’indemnisation des enseignants ayant pris part au programme de cours de soutien au profit des élèves hors les horaires officiels. Le même département a annoncé aussi que des équipes nationales spécialisées sont en cours de composition pour élaborer des fiches pour tous les niveaux d’enseignement en vertu d’une circulaire rendue publique le 2 décembre courant.

Ces équipes ont pour mission d’unification des fiches pédagogiques, à travers une supervision qui sera menée « par le Centre national des documents pédagogiques (CNDP), et encadrées par le Conseil national des programmes (CNP), l’Inspection générale de pédagogie (IGP) et la Direction de l’enseignement fondamental ».

Le ministère de l’Éducation nationale a affirmé que les enseignants du primaire sont désormais autorisés à utiliser la plateforme numérique du département pour élaborer les fiches techniques informatisées. La même source a assuré qu’à partir du 5 janvier 2020, des fiches de remédiation seront disponibles sur la plateforme numérique. Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé aussi la prise en charge des enseignants qui n’ont pas terminé leur formation de 2008 à 2012 ainsi que les professeurs adhérant aux grades en voie de disparition.

Par ailleurs, le département a annoncé d’autres mesures telles que l’allègement du poids du cartable, assurant que cela doit être mené à la suite de consultation avec la famille éducative.

Il est à rappeler que durant la période allant du 06 octobre au 11 novembre, les enseignants avaient organisé chaque lundi, un mouvement de débrayage dans les établissements primaires du pays. Les grévistes ont décidé aussi, à partir du 18 novembre, d’étendre la grève à trois jours au lieu d’une seule.

Quant aux revendications, il s’agit de la consécration de l’équité entre les enseignants des trois paliers de l’éducation en termes de classification et de volume horaire et de la révision des méthodologies d’enseignement, soit par l’introduction de la spécialisation dans le cycle primaire pour un enseignement qualitatif aux normes internationales ou bien par la refonte du programme scolaire.

Samir Hamiche