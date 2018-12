<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés | Dans une initiative de Sassi </span>:<br><span style='color:red;'>Les entrepreneurs au secours d’El Khadra</span>

Une fois l’aventure de la CAF achevée après la défaite de deux buts à zéro à Enugu, il est temps d’effacer ce qui a été mijoté durant l’été dernier par le groupe des vieux retraités afin de tenter de sauver les meubles avant le coup d’envoi de la phase retour du championnat, et aussi, préparer le match des 32ème de finale de la coupe d’Algérie prévu demain jeudi face à l’équipe de Cherchell. A ce titre, et dans son plan de sauvetage de l’USMBA annoncé la semaine dernière, le chef de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbés, Abdelhafid Ahmed Sassi, a invité hier mardi, en fin de journée, tous les industriels de la wilaya 22 afin de donner un second souffle au club phare de la wilaya. A rappeler que le wali a promis avant le déplacement du club vers le Nigéria, qu’il remettra de l’ordre dans la maison d’El Khadra dans les plus brefs délais.

B. Didéne