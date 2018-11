<span style='text-decoration: underline;'>Qualifications CAN-2019 (5e j) | Togo</span>:<br><span style='color:red;'>Les Eperviers avec Adebayor contre l’Algérie</span>

Le sélectionneur du Togo, Claude Leroy, a convoqué 22 joueurs pour le match face à l’Algérie prévu le 18 novembre au stade communal de Lomé pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019, groupe D.

La liste des Eperviers est marquée par la présence de la star de l’équipe, Emmanuel Adebayor, qui avait manqué la double confrontation du Togo contre la Gambie (1-1, 1-0) comptant pour les troisième et quatrième journées. L’attaquant de la formation turque Istanbul Basakeshir avait boycotté la manche aller disputée à domicile en raison de l’état déplorable de la pelouse synthétique du stade communal de Lomé. Le technicien français a retenu la plupart des cadres de l’équipe, entre autres l’attaquant de Fulham Ayite Floyd, auteur du but contre la Gambie (1-0) à Banjul ainsi que quatre joueurs évoluent dans le championnat togolais. Le Togo occupe la troisième place du groupe D avec cinq points, devancé de deux unités par les deux co-leaders, l’Algérie et le Bénin. La Gambie ferme la marche avec deux unités. Les deux premiers à l’issue de la phase de poules se qualifient pour la Coupe d’Afrique des nations 2019.