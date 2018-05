<span style='text-decoration: underline;'>EXAMENS DU BEM </span>:<br><span style='color:red;'>Les épreuves ont débuté hier</span>

Dans le cadre du calendrier des examens de fin d’année, les épreuves du BEM ont débuté hier. A cet effet, quelque 23487 candidats ont été enregistrés pour se présenter aux dits examens qui se déroulent notamment au niveau de 84 centres d’examens dispatchés à travers la wilaya d’Oran répartis comme suit, soit 79 centres au niveau du cycle moyen, 4 au niveau du secondaire et 1 au niveau de l’établissement de rééducation.

La première journée a été consacrée aux épreuves des lettres arabes et physiques dans la matinée et à l’éducation islamique et civique dans l’après-midi.

La seconde portera sur les maths et l’anglais dans la matinée et les sciences naturelles dans l’après-midi. La troisième permettra d’examiner dans les disciplines de français et histoire-géographie au courant de la matinée.

Les services de la direction de l’Education ont enregistré quelque 280 candidats libres dont 77 détenus, 7 handicapés et 193 issus de l’enseignement par correspondance. Dans le même cadre, lesdits services ont mobilisé quelque 492 éléments de l’Education pour chapoter lesdites épreuves parmi eux des chefs de centre, des observateurs et des surveillants d’astreinte et 3831 surveillants.

Pour le bon déroulement de ces épreuves de fin du cycle moyen qui va permettre le passage au cycle supérieur, lesdits services déploient tous les moyens humains et matériels.

Bekhaouda Samira