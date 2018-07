<span style='text-decoration: underline;'>Alors que la balance des paiements affiche un déficit de 4,36 milliards de dollars</span>:<br><span style='color:red;'>Les réserves de change à 94,52 milliards de dollars</span>

Les réserves de change ont baissé à 94,529 milliards de dollars à la fin du 1er trimestre 2018. La Balance des paiements a enregistré un déficit de 4,36 milliards de dollars à la fin du 1er trimestre 2018, contre un déficit de 6,38 milliards de dollars à fin mars 2017.

La situation financière du pays n’est plus sur une pente raide. Les principaux indicateurs de la santé, du Trésor public, font ressortir une certaine amélioration de l’état général de la balance des paiements et permettent d’espérer une meilleure posture du pays pour rebondir au plan économique.

En attendant, les clignotants ne sont pas à proprement parler au rouge. Les réserves de change ont baissé à 94,529 milliards de dollars à la fin du 1er trimestre 2018, note la Banque d’Algérie. Même en baisse, ce niveau demeure intéressant, sachant que ces mêmes réserves se situaient à 97,33 milliards de dollars à la fin décembre 2017. La dépréciation du matelas de devises, est donc de l’ordre de 2,8 milliards de dollars entre décembre 2017 et fin mars 2018. Ce qui l’éloigne des chutes de 4 à 5 milliards constatés ces dernières années.

La Banque mondiale explique cette légère baisse par «la conséquence des effets croisés, sur la période, d’un solde global négatif de la balance des paiements et de la valorisation positive du stock des réserves de change de 1,55 milliard de dollars». Il va de soi, que la hausse des prix des hydrocarbures n’est pas étrangère à cet état de fait et en est même la cause principale. Il se trouve, cependant, que selon les prévisions exprimées récemment par le ministre des Finances et confirmé par le Premier ministre, l’on s’attend à ce que les réserves de change s’établissent à 85,2 milliards de dollars à fin 2018 et à 79,7 milliards de dollars en 2019 avant d’atteindre 76,2 milliards de dollars en 2020. Mais au vu de l’appréciation des prix de l’or noir sur les marchés extérieurs, il se pourrait que la réalité soit plus «heureuse» que ce que prévoit le gouvernement qui n’est, sommes toute pas, catastrophique, bien au contraire.

Cette relative halte dans la dégringolade des réserves de change, est renforcée par la tendance baissière du déficit de la balance des paiements. Ainsi, au 1er trimestre 2018, il a été relevé une diminution de plus de deux milliards de dollars par rapport à la même période de 2017. Une prouesse due certainement à l’embellie pétrolière, mais une prouesse tout de même. «Le solde global de la balance des paiements a ainsi affiché un déficit de 4,36 milliards de dollars à la fin mars 2018 contre un déficit de 6,38 milliards de dollars à la fin mars 2017» affirme-t-on auprès de la BA. Dans le lot des composantes de ces flux, la balance commerciale a enregistré un déficit de 2,33 milliards de dollars au 1er trimestre 2018, en forte baisse par rapport à l’année dernière où il se situait à 4,2 milliards. La facture des prestations techniques assurées par les étrangers en Algérie et qu’on disait difficilement «gérable», a elle aussi baissé de 2,4 milliards de dollars au premier trimestre 2017 à 2,03 milliards de dollars, à la même période de l’année en cours. Par contre, les bénéfices rapatriés vers l’extérieur par les entreprises étrangères activant en Algérie, ont augmenté, passant de 0,54 milliard de dollars à 1,05 milliard de dollars, aux mêmes périodes de référence.

L’un des postes les plus suivis par les observateurs et qui pointe l’attractivité du pays, à savoir les investissements directs étrangers, a enregistré une relative amélioration. Ces investissements «ont alors été de 314 millions de dollars au 1er trimestre 2018 contre 268 millions de dollars à la même période de 2017», notent les fonctionnaires de la BA. Tous ces chiffres et d’autres, on abouti à un solde global de la Balance des paiements à un déficit de 4,36 milliards de dollars à la fin du 1er trimestre 2018, contre un déficit de 6,38 milliards de dollars à fin mars 2017.

Alger: Smaïl Daoudi