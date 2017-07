Après une période de préparation, qui a duré deux semaines, le coach tunisien Bouakkez a programmé pour sa troupe, jeudi passé, une joute amicale face au WAT.

Ce premier test amical, qui s’est déroulé sur la pelouse du stade de Zabana, n’a concerné que les jeunes espoirs et certains nouveaux mis à l’essai, que le Coach Hamraoui a pu superviser. Bentiba, Souibaah et Benamara, étaient les seuls joueurs cadres, à prendre part à cette rencontre. Le Widad de Tlemcen, qui a donné du fil à retordre aux jeunes Hamraouas, s’est avéré un bon Sparring Partner. Il faut le dire, ce match a permis au coach tunisien, d’évaluer les capacités techniques des jeunes, notamment les nouvelles recrues. Certains jeunes se sont illustrés, et ont même tapé dans l’œil du coach, à l’image du jeune Benzahzouh, (ex ASMO), qui s’est bien comporté et a été à la hauteur, au regard de sa belle prestation. Il a fallu attendre la fin de la première période, pour voir les Hamraouas prendre les choses en main, et prendre le chemin des filets, par l’entremise de Souibaah. En seconde période, l’équipe du WAT s’est permis de rétablir l’équilibre, suite à un penalty bien exécuté par Khiter, qui n’a donné aucune chance au jeune portier Hamraoui, Della Krachaï. Peu de temps après, les hommes de Bouakkez reprennent l’avantage, grâce à un bon tir de Belal, à moins de 10 minutes du coup de sifflet final. Score final : 2 à 1, en faveur d’El Hamri. On notera la présence, du président Belhadj, qui a suivi ce premier match amical, pour voir évoluer et avoir une idée sur l’équipe. Il a d’ailleurs demandé au coach tunisien, s’il pouvait avoir un jugement sur l’équipe, après les deux matchs amicaux de jeudi, face au WAT et de vendredi contre le MCS. Mais le coach s’est montré prudent, en estimant que l’équipe est en phase de préparation, et que les jambes sont encore lourdes. Donc pas de jugement sur le niveau des joueurs pour le moment. Après avoir croisé le fer avec le WAT, les « Rouges et Blanc » d’El Hamri devaient disputer une autre joute amicale, hier, après-midi à Zabana, face au MCS. Ce deuxième match devait concerner les titulaires et les nouvelles recrues. Les coéquipiers de Bentiba pourraient livrer un troisième match amical, probablement face au CRT, durant la troisième semaine, de préparation de l’équipe, avant le départ vers la Tunisie. Les joueurs alignés face au WAT : Della Krachaï, Blaha Ouchen, Yacoub, Hassani, Kouache, Soudini, Gaïd, Benamara, Benzahzouh, Saïd, Mimoun, Toumi, Bentiba, Belal, Souibaah et Frifer.

B. Sadek