<span style='text-decoration: underline;'>Les prospections au favoritisme gagnent les clubs de Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Les espoirs trébuchent</span>

Pour leur quatrième rencontre, les U21 de l’USMBA se sont inclinés chez eux, par un score lourd de quatre buts à deux, face au MC Oran.

Une défaite de trop, puisque l’équipe s’est adjugée une seule victoire face à l’OM. Un nul et deux défaites, soit quatre points réalisés sur les seize possibles.

Pointée à la treizième place, l’équipe espoir de l’Union a complètement croulé face au MCO, samedi passé. Il est temps pour le duo Naïmi – Brahmi, qui s’occupent de la barre technique des U21 de l’USMBA, de relever le défi, malgré les failles enregistrées pendant l’été dernier. Même si le championnat est encore à son début, il y a toujours eu cette opération de prospection, dirigée par l’ex DTS, parti aussitôt driver Maghnia, et qui fait rire plus d’un à la Mekerra.

Des bêtises refaites chaque été, quand on annonce une série de prospections, pour les jeunes catégories, tout en fixant une date. Puis, le moment venu, des pseudos éducateurs au niveau de l’Union leur diront : Circulez, merci de venir, sans même tester les capacités des candidats. Cette rigolade nous fait revenir sur le fameux slogan, pratiqué par la plupart des entraineurs des jeunes catégories, et qui est comme suit : Que fait ton père ? Voilà cette juste prospection et évaluation des joueurs, qui se résume dans la capacité du compte et statut social du père, et pas la réalité sur le terrain. D’ailleurs, nous avons des noms que des joueurs, au sein de l’équipe première, (et cela dure depuis des années), qui sont en séniors grâce à leurs papas, qui étaient collés au dos des éducateurs des jeunes.

Des noms que nous préférons taire. Et notre attachement à l’USMBA, pour notre travail de journalisme, nous a fait voir l’irréel à Sidi Bel Abbés. Le pire est que des équipes de divisions inférieures, de la ville de Bel Abbés font de même.

C’est dire, que la contagion de l’USMBA s’est propagée. Récemment, et durant ce début de septembre, les dirigeants de l’équipe de Gambetta ont libéré des dizaines de jeunes, venant tester leur chances dans une opération de prospection à la belabbésienne. « Pourquoi êtes-vous venus ? » leur lança un dirigeant. Sans commentaire !

B. Didène