L’Algérie et la France officielles, discutent des effets des essais nucléaires français dans le désert de Reggane et des indemnisations des Algériens soumis aux radiations. Au moment des faits, Paris n’y pensait pas vraiment. A l’époque, les Algériens n’avaient pas de voix. La génération de l’après indépendance n’a pas connu le deuxième collège. L’expression est certes usitée par quelques politiciens par-ci et par-là. On l’utilise pour expliquer l’importance prise par les passe-droits, la corruption, l’abus de pouvoir. Il faut dire que tous ces défauts amènent à des situations plutôt paradoxales pour un pays comme l’Algérie, qui a donné un million et demi de martyrs pour que le peuple puisse vivre dans la dignité.

Mais, il reste que ceci est humain. On voyait ce genre de «dérèglements» dans les sociétés censées être les plus égalitaires de l’histoire de l’humanité. Les passe-droits et autre favoritisme étaient des pratiques courantes au temps de l’Union soviétique. L’on a même vu cela aux Etats-Unis pendant la grande crise économique de 1929. On a aussi fait le même constat en France et ailleurs en Afrique, en Asie.

Pour résumer, disons que ce genre de pratiques relève de la nature humaine. On est ainsi fait ici bas. On adore se distinguer des autres, écraser les plus petits. Mais d’un autre côté, l’idéal «d’égalité, de fraternité et de liberté» ont de tout temps fait vibrer les poètes, les penseurs et bien des leaders aux quatre coins du monde.

Vous aurez sans doute fait le parallèle entre l’expression «Liberté-égalité-fraternité» et ce grand pays qu’est la France. Vous vous dites aussi qu’en France comme ailleurs, l’expression deuxième collège est de mise. Et bien si vous êtes nés avant l’indépendance, vous en savez des choses sur le deuxième collège. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, sachez que le deuxième collège version française n’est pas la maârifa que nous subissons en Algérie, ni le petit bout d’homme qui vous toise rien que parce qu’il a un peu de sous. Le deuxième collège version française était un système complet. Il relevait du droit colonial. Il autorisait l’irradiation de populations entières, sans risque de poursuite judiciaire. Aujourd’hui, les choses ont changé. Les Algériens ont un gouvernement qui parle en leur nom. Et cela fait toute la différence…

Par Smaïl Daoudi