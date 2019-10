<span style='text-decoration: underline;'>Festivité du Mawlid ennabawi echarif </span>:<br><span style='color:red;'>Les étals de pétards font leur apparition</span>

Dans une quinzaine de jours ce sera les fêtes du Mawlid ennabawi echerif et comme chaque année à l’approche de cette fête, ce sont des dizaines de jeunes enfants et adolescents qui sont sujets aux brûlures par pétard.

Cela, malgré les recommandations des médecins spécialistes. Les spécialistes ont plus d’une fois tiré la sonnette d’alarme face à ce phénomène qui est dramatique. Ils avaient mis en garde contre l’utilisation des pétards. Cette mise en garde visait également les parents, contre ces produits pyrotechniques. Des produits qui ressemblent plus à de la vraie dynamite si on en juge par leur explosion. Et dans leur jeu les jeunes enfants tout comme les adolescents, lancent ces engins explosifs, sans réfléchir aux conséquences. Chaque année, ce sont plusieurs dizaines de jeunes enfants qui sont admis aux services de chirurgie plastique pour brûlures. L’explosion de ces derniers les touche le plus souvent aux doigts ou aux visages nous confiera un spécialiste. Et lorsque l’on dit visage il faut préciser que parfois ce sont les yeux qui sont atteints.

Interrogé à ce sujet, un père de famille rencontré au niveau de la Ville Nouvelle, ne cachera pas son inquiétude et pointera du doigt certains responsables. On nous répète chaque année que l’utilisation de ces produits est interdite. Pourtant, ils sont exposés à la vente sur des tables de fortunes par des enfants. Aucune disposition restrictive n’est prise. Interrogés, ces jeunes adolescents qui arborent un air de fierté en vous proposant leur marchandise, vous affirment que l’enjeu commercial de ces pétards est géré par «des grands» et malgré les saisies faites au niveau de quelques étals, le pays restera inondé par les pétards à la veille de chaque Mouloud.

A vous de comprendre. Rappelons, que l’année passée dans le cadre de la lutte contre la commercialisation de produits pyrotechniques, les éléments de la sûreté de la wilaya d’Oran, ont saisi la quantité de 43 166 pétards. Une opération qui coïncidait avec les festivités du Mawlid ennabawi echariff.

F.Abdelkrim